Krypto News: Solaxy bricht alle Rekorde! Jetzt kaufen?

Während geopolitische Spannungen und der Angriff Israels auf den Iran die weltweiten Finanzmärkte erschüttern, zeigt sich ein Altcoin vollkommen unbeeindruckt. Die Rede ist von Solaxy ($SOLX), bei dem die Bullen nicht mehr zu halten sind. Während Bitcoin bei 105.000 Dollar notiert, Ethereum die Wochengewinne wieder abgegeben hat und zahlreiche Altcoins regelrecht abstürzen, setzt Solaxy seine beeindruckende Rallye fort. Inmitten des breiten Krypto-Abverkaufs steigt $SOLX weiter, weshalb Analysten im Projekt bereits einen der vielversprechendsten Altcoins des Jahres 2025 sehen.

Erfolgreichstes ICO in der Krypto-Geschichte?

Solaxy wird über ein klassisches Initial Coin Offering (ICO) eingeführt. Anleger haben also die Möglichkeit, den Coin noch vor dem offiziellen Börsenstart zu einem Fixpreis direkt von den Entwicklern zu kaufen. Ein Modell, das sich schon bei Ethereum bewährt hat. Damals konnten Investoren im Jahr 2015 $ETH für nur 0,30 Dollar kaufen. Heute notiert Ethereum bei über 2.500 Dollar.

Solaxy übertrifft sogar die Vorverkaufssumme von Ethereum damals. Rund 50 Millionen Dollar wurden bereits im Presale umgesetzt, noch bevor der Token an einer einzigen Börse gelistet ist. Das stellt nicht nur die ETH-ICO-Summe in den Schatten, sondern zeigt auch, wie groß die Erwartungen der Anleger in das Projekt sind.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Dass ein neuer Coin in einer so frühen Phase so erfolgreich ist, gibt es nicht oft zu sehen. Für viele ist das bereits ein Indikator dafür, dass auch der Marktstart ein voller Erfolg werden könnte. Denn das enorme Interesse kommt nicht von ungefähr. Hinter Solaxy steckt eine technologische Neuerung, die das gesamte Solana-Netzwerk revolutionieren könnte.

Jetzt mehr über Solaxy erfahren.

Solaxy bringt Solanas erste Layer-2

Die Begeisterung um $SOLX hat einen klaren technischen Hintergrund. Solaxy bringt die erste echte Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt. Solana ist zwar für schnelle und günstige Transaktionen bekannt, doch die hohe Auslastung führt regelmäßig zu Netzwerkproblemen und Ausfällen. Genau hier setzt Solaxy an.

Durch Off-Chain-Verarbeitung und Bündelung der Transaktionen kann die neue Layer 2 die Main Chain deutlich entlasten. Das erhöht die Skalierbarkeit, senkt die Gebühren und schafft mehr Stabilität. Genau das, was Solana braucht, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Testnet ist bereits live. Nutzer können die Layer 2 bereits testen.

Mit dem Start der Layer 2 entsteht ein neues Fundament für dApps, Token und DeFi-Protokolle und $SOLX steht im Zentrum dieses neuen Ökosystems. Der Token wird für Transaktionen, Staking, Governance und Liquiditätspools benötigt. Das erklärt auch die enorme Nachfrage bereits im Vorfeld.

Die Erwartungen sind hoch. Viele gehen davon aus, dass Solaxy nach dem Börsenlisting schnell in die Top 100 Coins aufsteigen könnte. Selbst eine Marktkapitalisierung im Milliardenbereich halten Experten für möglich. Wer früh dabei ist, könnte also schon bald von einer Vervielfachung des Einsatzes profitieren.

Die Zeit wird allerdings knapp. Der Vorverkauf endet schon in 2 Tagen. Es ist also davon auszugehen, dass $SOLX in der nächsten Woche an den Kryptobörsen gelistet wird. Setzt sich die Erfolgsgeschichte dann fort, könnte es sich hier um einen der gewinnbringendsten Altcoins in diesem Jahr handeln.

Jetzt noch für kurze Zeit $SOLX im Presale kaufen.

