Solanas Jupiter (JUP) erlebt explosives Trading-Volumen nach Airdrop: Cardano (ADA) gewinnt an Schwung, InQubeta (QUBE) stiehlt die Show

Der Jupiter (JUP) Airdrop ist das Gesprächsthema in der Krypto-Community. Der Airdrop-Claim begann am Mittwoch, gefolgt von einem explosionsartigen Anstieg des täglichen Handelsvolumens von Jupiter. Der auf Solana basierende dezentrale Exchange (DEX) Aggregator erreichte neue Höhen und übertraf Konkurrenten wie Uniswap im Handelsvolumen.

Inmitten der wachsenden Aufmerksamkeit im Solana-Ökosystem und Jupiter gewinnt Cardano (ADA) an Fahrt, während InQubeta (QUBE) die Show stiehlt. InQubeta, eines der vielversprechendsten neuen ICOs, hat kürzlich die Marke von 8,6 Millionen US-Dollar im Vorverkauf überschritten und strebt nun 10 Millionen US-Dollar an.

InQubeta (QUBE): ICO mit Potenzial

InQubeta (QUBE) ist derzeit in aller Munde, und das aus guten Gründen. In der ICO-Welt wurde das Projekt mitunter als das beste ICO gefeiert, nachdem es beeindruckende 8,6 Millionen US-Dollar an Frühinvestitionen eingesammelt hatte. Diese beeindruckende Zahl unterstreicht die steigende Beliebtheit und das Vertrauen der Anleger in sein Potenzial.

Die bemerkenswerte Performance im Vorverkauf ist größtenteils auf sein innovatives Konzept zurückzuführen: eine Kombination aus KI und Krypto. Als eine der bullischsten Erzählungen steht es kurz davor, die Kryptowelt im Sturm zu erobern. In Bezug auf seine Grundlagen möchte das Projekt den aufstrebenden KI-Sektor neu gestalten und zentrale Probleme wie Fundraising und Zugänglichkeit angehen.

Indem es die erste krypto-basierte Crowdfunding-Plattform für Tech-Startups aufbaut, möchte InQubeta alle Probleme im Zusammenhang mit geringer Liquidität durch die Krypto-Ökonomie lösen. Um Geld zu sammeln, werden Startups zunächst Investmentmöglichkeiten auf dem NFT-Marktplatz minten, die als auf Eigenkapital basierende NFTs repräsentiert werden. Die Fragmentierung dieser NFTs ermöglicht es den Investoren daher, Anteile an lukrativen KI-Unternehmen zu besitzen, unabhängig von ihrem Einkommen.

In der siebten Stufe des ICO kostet ein Token nur 0,0224 US-Dollar. Nach Meinung von Experten wird es nach dem Start einen Anstieg von 7.000 % verzeichnen und sich damit als die beste neue Kryptowährung zum Investieren positionieren. Um ein früher QUBE-Inhaber zu werden, klicken Anleger auf den unten stehenden Link.

Jupiter (JUP): Anstieg des Handelsvolumens

Jupiter (JUP) ist ein dezentraler Exchange (DEX) Aggregator auf Solana. Er konzentriert sich darauf, eine wesentliche Liquiditätsinfrastruktur für das Solana-Ökosystem bereitzustellen. Nach dem intensiven Hype um den JUP-Airdrop begann das Claiming am Mittwoch, und das Handelsvolumen des DEX stieg sprunghaft an.

Derzeit ist Jupiter die führende DEX – vor bekannten Namen wie Uniswap – und der Anspruch auf den JUP-Airdrop ist für das beeindruckende Ergebnis verantwortlich. Doch genauso wie bei jedem Airdrop befindet sich JUP im Rückgang, da Empfänger Gewinne mit ihrem “kostenlosen Geld” erzielen.

Mit weiteren Rückgängen, die vor einem signifikanten Anstieg zu erwarten sind, wird den Tradern geraten, Vorsicht walten zu lassen. Der Dip kann noch weiter fallen – ein häufiges Krypto-Sprichwort.

Cardano (ADA): Baldige Rallye?

Die Entscheidung der SEC zu Bitcoin-ETFs markierte ein Meilensteinereignis nicht nur für BTC, sondern für die gesamte Kryptoindustrie. Mit dem Markt in seiner Kindheit, aber schnell wachsend, könnten wir in Zukunft einen Cardano (ADA) ETF sehen. Immerhin spielt ADA eine entscheidende Rolle in der Kryptoszene als Blockchain- und Smart-Contract-Plattform.

Nach dem Anstieg der Anlegerstimmung nach dem BTC-ETF scheint Cardano an Fahrt zu gewinnen, was der Beginn einer bedeutenden Rallye sein könnte. Auf dem Weg, verlorenen Boden zurückzugewinnen, gehört ADA zu den besten Kryptos zum jetzigen Zeitpunkt.

Sein Potenzial für einen Aufschwung hat Aufregung innerhalb der Cardano-Community ausgelöst. Angesichts des massiven Aufwärtspotenzials ist ADA möglicherweise einer der vielversprechendsten Altcoins für die aktuelle Marktphase.

Fazit

Jupiter, ein neuer Top-100-Teilnehmer, erlebt aktuell einen Anstieg des Handelsvolumens, für den der JUP-Airdrop verantwortlich gemacht werden kann. Inzwischen haben sich Cardano und InQubeta als bullische Spielzüge herauskristallisiert. Wenn Anleger am laufenden QUBE-Vorverkauf teilnehmen möchten, klicken diese einfach auf den unten stehenden Link.

