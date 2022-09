Binance beendet Handel mit USDC, USDP und TUSD - Automatische Umwandlung in Binance USD

• Binance wirft USDC, USDP und TUSD aus dem Handelsangebot• Guthaben und neue Einzahlungen in USDC, USDP und TUSD werden automatisch konvertiert• Empfehlung von Binance: Nutzer sollten während Konvertierungszeitraum keine Positionen hinzufügen, um Verluste zu vermeiden

Binance konvertiert USDC-, USDP- und TUSD-Guthaben

Anfang September verkündete die Krypto-Börse Binance in einer Pressemitteilung die Konvertierung für die bestehenden Guthaben der Benutzer und neue Einzahlungen in USDC, USDP und TUSD. Bestehende Guthaben in den genannten Stablecoins in Benutzerkonten werden laut Binance am 29.09.2022 um 03:00 Uhr (UTC) automatisch im Verhältnis 1:1 in Binance USD (BUSD) umgewandelt. Die Umwandlung soll innerhalb von 24 Stunden angeschlossen sein.

Nutzer, die ihr Guthaben, das sie in den entsprechenden Stablecoins besitzen, bereits vor der automatischen Umwandlung tauschen möchten, können dies auch manuell vornehmen. Dafür stellt Binance ihnen den Zeitraum vom 26.09.2022 03:00 (UTC) bis zum automatischen Tausch am 29.09.2022 zur Verfügung. Der Mindestbetrag für eine manuelle Umrechnung liege bei einem USDC, USDP oder TUSD. Bei einem geringeren Guthaben erfolge die Konvertierung im Rahmen der automatischen Umwandlung.

Laut Binance habe die Konvertierung jedoch keinen Einfluss auf die Auszahlungsmöglichkeiten der Benutzer: Nach Abschluss der automatischen Umwandlung, können Benutzer nach wie vor USDC, USDP oder TUSD im Verhältnis 1:1 von ihren Binance USD-Guthaben abheben.

Als Grund für die Konvertierung nennt Binance das Ziel, die Liquidität und Kapitaleffizienz für Benutzer zu verbessern.

Auswirkungen auf den Spot-Handel

Binance wird aufgrund der Umwandlung den Handel mit den Kassahandelspaaren USDC/BUSD, USDC/USDT, USDP/BUSD, USDP/USDT, TUSD/BUSD, TUSD/USDT bereits am 26.09.2022 um 03:00 Uhr (UTC) entfernen und einstellen. Daneben wird der Handel mit den Kassahandelspaaren ADA/USDC, ATOM/USDC, AUD/USDC, BCH/USDC, BNB/USDC, BTC/USDC, BTTC/USDC, EOS/USDC, ETH/USDC, LINK/USDC, LTC/USDC, SOL/USDC, TRX/ USDC, WIN/USDC, XRP/USDC, ZEC/USDC, BNB/USDP, BTC/USDP, ETH/USDP, ADA/TUSD, BNB/TUSD, BTC/TUSD, ETH/TUSD, TRX/TUSD, XRP/TUSD am 29.09.2022 um 03:00 Uhr (UTC) entfernt und eingestellt. Alle ausstehenden Handelsaufträge werden laut Binance automatisch entfernt, nachdem der Handel in jedem entsprechenden Handelspaar eingestellt wurde.

Margin und Futures

Bereits am 07.09.2022 um 03:00 Uhr (UTC) stellte Binance das Margin-Lending für USDC/BUSD (Cross & Isolated), TUSD/USDT (Isolated) und USDC/USDT (Cross & Isolated) ein. Alle offenen Margin-Positionen werden am 23.09.2022 03:00 (UTC) geschlossen und liquidiert. Das Margin-Lending für BTC/USDC (Cross & Isolated), EOS/USDC (Cross & Isolated), ETH/USDC (Cross & Isolated), LTC/USDC (Cross), XRP/USDC (Cross & Isolated), ADA/USDC (isoliert) und ATOM/USDC (isoliert) stellte Binance ebenfalls am 07.09.2022 um 03:00 Uhr (UTC) ein. Für diese Paare wird das Unternehmen offene Margin-Positionen am 27.09.2022 um 03:00 Uhr (UTC) schließen und liquidieren.

Nutzern empfiehlt Binance dringend, ihre Positionen vor der Einstellung des Margenhandels zu schließen, um potenzielle Verluste zu vermeiden. "Binance wird die verbleibenden Positionen schließen, eine automatische Abwicklung durchführen und alle ausstehenden Aufträge für die oben genannten Paare zu den angegebenen Zeiten stornieren.", so das Unternehmen.

Binance USDⓈ-M Futures unterstützt seit dem 07.09.2022 03:00 (UTC) keine neuen Einzahlungen von USDC als Margin-Vermögenswerte im Rahmen des Multi-Asset-Modus oder des Portfolio-Margin-Programms mehr. Zudem beginnt Binance USDⓈ-M Futures Wallet ab dem 29.09.2022 03:00 (UTC) automatisch USDC-Vermögenswerte in BUSD umzuwandeln.

Das Unternehmen empfiehlt Nutzern "während des Konvertierungszeitraums keine Positionen hinzuzufügen, um potenzielle Verluste zu vermeiden." Binance hafte nicht für "Verluste für neue Positionen während dieses Zeitraums, die durch die Umwandlung von Geldern entstehen können."

Den Nutzern des Portfolio-Margin-Programms empfiehlt Binance, vor dem 23.09.2022 03:00 Uhr (UTC) USDC von ihrem Margin-Wallet auf ihr Spot-Wallet zu überweisen und ihr Margin-Guthaben bei Bedarf aufzuladen. "Benutzer sollten Uni-MMR genau überwachen, um eine mögliche Liquidation zu vermeiden, die sich aus der Entfernung von USDC aus dem Margin Wallet ergeben könnte", so Binance.

Savings & Staking, Liquid Swap, Crypto-Loans, Gift Card und Binance Pay

Am 23.09.2022 um 03:00 Uhr (UTC) wird Binance das Angebot von USDC Flexible Savings und DeFi Staking-Abonnements einstellen. Alle USDC, die Flexible Savings und DeFi Staking abonniert haben, werden laut dem Unternehmen automatisch eingelöst und am selben Tag in die Spot-Wallets der Benutzer eingezahlt.

Binance Liquid Swap wird den USDC/USDT-Liquiditätspool, wie die Handelsplattform in ihrer Pressemitteilung schreibt, schließen und am 23.09.2022 um 03:00 Uhr (UTC) automatisch die Vermögenswerte aller Benutzer daraus in ihre Spot-Wallets zurückzahlen. Wer möchte, kann sein Guthaben zuvor auch manuell einlösen.

Binance Crypto Loans hat USDC bereits am 07.09.2022 als ausleihbaren Vermögenswert und als besicherten Vermögenswert entfernt. Am 23.09.2022 um 03:00 Uhr (UTC) wird Binance die USDC-Darlehensaufträge der Benutzer schließen und liquidieren.

"Die Erstellung von USDC- und TUSD-Geschenkkarten wird nicht mehr unterstützt, und alle nicht eingelösten USDC- oder TUSD-Geschenkkarten können weiterhin vor dem 29.09.2022 06:00 (UTC) gegen USDC oder TUSD eingelöst werden.", so das Unternehmen. Die eingelösten Coins werden jedoch zum angekündigten Zeitpunkt automatisch in Binance USD umgewandelt. "Alle nicht eingelösten USDC- oder TUSD-Geschenkkarten nach dem 29.09.2022 06:00 (UTC) werden beim Einlösen automatisch in BUSD umgewandelt", schreibt Binance.

Binance Pay wird die automatische Umwandlung in Binance UDS, wie das Unternehmen berichtet, ab dem 29.09.2022 um 03:00 Uhr (UTC) unterstützen.

