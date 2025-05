Südkorea setzt jetzt auf Bitcoin!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin konnte sich in den vergangenen Wochen stark von seiner Korrektur erholen. Im Großen und Ganzen verlaufen die Bewegungen jedoch eher zaghaft. Statt der starken dynamischen Bewegungsäste, die für Bitcoin früher so typisch waren, erlebt der Bitcoin-Kurs derzeit eher langsame Anstiege unter einer erstaunlich niedrigen Volatilität.

Das liegt vor allem daran, dass der derzeitige Anstieg im Vergleich zu den früheren nicht von Privatanlegern, sondern von institutionellen Investoren getragen wird. Dabei ist es noch nicht lange her, dass ein Bitcoin-Investment für die Big Player am Finanzmarkt undenkbar war. Doch die politischen Zeiten haben sich für Bitcoin geändert.

(Bitcoin notiert nach seiner Erholung knapp unter dem Allzeithoch bei 109.114,88 US-Dollar – Quelle: Tradingview.com)

Deshalb setzt Südkoreas größter Pensionsfonds jetzt auf Bitcoin

Südkorea ist in Bezug auf Bitcoin ein erstaunliches Land. Der asiatische Staat besitzt nämlich eine der höchsten Krypto-Adoptionsraten in der Bevölkerung weltweit. Mehr als 30 Prozent aller Bewohner investieren in Kryptowährungen. Dennoch ist die rechtliche Situation bislang schwierig. So sind die Bitcoin-Spot-ETFs bislang nicht für den Handel zugelassen.

Deshalb hat der südkoreanische Nationalpensionsdienst (NPS), der mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 800 Mrd. US-Dollar zu den größten Pensionsfonds der Welt zählt, eine kreative Lösung für ihr Bitcoin-Investment gefunden. Nämlich indem sie mangels der Möglichkeit eines Investments in einen Bitcoin-Spot-ETF einfach Aktien von Strategy (ehemals MicroStrategy) kaufen.

https://twitter.com/Vivek4real_/status/1924824263292260625

Über dieses Investment dürfte sich Michael Saylor, der CEO von Strategy und wohl größte Krypto-Enthusiast unserer Zeit, besonders freuen. Erst letztes Jahr wurde auf einer Aktionärsversammlung des Nasdaq-Unternehmens eine Kapitalerhöhung beschlossen. Bei dieser wurde es dem CEO Saylor ermöglicht, künftig deutlich mehr Aktien auszugeben als bisher. Das eingenommene Geld möchte er dabei direkt in Bitcoin investieren. Die mehr als 83,5 Mio. US-Dollar, die der südkoreanische Pensionsfonds nun in Strategy-Aktien investiert hat, um in Bitcoin zu investieren, dürften Saylor dabei gerade recht kommen.

Die unglaublichen Bitcoin-Bestände von Strategy

Als Strategy, damals noch unter dem Namen MicroStrategy, im Jahre 2020 unter der Federführung seines CEOs Michael Saylor damit begonnen hat, in Bitcoin zu investieren, erklärten viele Investoren Saylor für verrückt. Doch mittlerweile hat sich das Unternehmen mit der brillanten Strategie seines CEOs ein Bitcoin-Vermögen von mehr als 576.000 $BTC im Wert von 60,84 Mrd. US-Dollar aufgebaut!

(Seit 2020 hat sich Strategy ein Bitcoin-Vermögen im Wert von über 60 Mrd. US-Dollar aufgebaut – Quelle: saylortracker.com)

Inzwischen nutzen viele institutionelle Investoren Strategy als alternatives Bitcoin-Investment, indem sie Aktien oder Anleihen des Unternehmens kaufen. So wie der südkoreanische Staatsfonds derzeit. Das dürfte Michael Saylor in den nächsten Monaten und Jahren einen kräftigen Kapitalschub bescheren, durch den er weitere Bitcoin-Investments tätigen kann. Da er diese langfristig hält, verknappt sich damit nicht nur das Gesamtangebot von Bitcoin auf dem freien Markt, sondern könnte durch die milliardenschweren Käufe zu einem weiteren Bull Run beitragen. Damit könnte der Bitcoin-Kurs in den nächsten Monaten stark ansteigen und sogar die Marken von 125.000 und 150.000 US-Dollar noch in diesem Jahr knacken. Davon dürfte auch der BTC Bull Token ($BTCBULL) stark profitieren.

Jetzt mehr über $BTCBULL erfahren.

Das könnte passieren, wenn Bitcoin auf 125.000 US-Dollar steigt

Sollte der Bitcoin-Kurs über das aktuelle Allzeithoch bei 109.114,88 US-Dollar steigen, stehen die Chancen für einen anschließenden Run auf 125.000 US-Dollar sehr gut. Das liegt zum einen an vielen Short Orders, die dort ausgestoppt werden und so zu einem Short Squeeze führen könnten, zum anderen könnten viele Anleger FOMO bekommen.

Anleger können von dieser Entwicklung jedoch derzeit sehr stark profitieren. Im besten Fall sogar deutlich stärker als durch ein Investment in Bitcoin. Nämlich indem sie den BTC Bull Token ($BTCBULL) kaufen. Das ist der erste Bitcoin Meme Coin, der Anleger bei einer Bitcoin-Rallye belohnt, und sein Potenzial ist laut Analysten unglaublich hoch.

(Wenn Bitcoin auf 125.000 US-Dollar und in weiterer Folge auf 150.000 US-Dollar steigt, profitieren die Investoren von $BTCBULL stark – Quelle: btcbulltoken.com)

Sollte Bitcoin erstmals auf 125.000 US-Dollar steigen, findet beim BTC Bull Token ein Token-Burn statt. Schon dieser könnte zu einem gewaltigen Kursanstieg führen, da damit das Gesamtangebot reduziert wird. Erreicht Bitcoin erstmals 150.000 US-Dollar, findet sogar ein Bitcoin-Airdrop statt. Das ist für Anleger eine einzigartige Chance auf dem Kryptomarkt. Je mehr $BTCBULL man hält, desto mehr Bitcoin bekommt man.

Damit haben Investoren bei $BTCBULL sowohl die Chance, von einer Bitcoin-Rallye zu profitieren, als auch von einer potenziellen Kursexplosion bei $BTCBULL selbst. Der neue Coin ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 6 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Listing an den Börsen dabei zu sein. Daher gehen Analysten davon aus, dass der Kurs nach dem Launch schnell durch die Decke gehen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCBULL im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.