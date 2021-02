BioNTech, Pfizer & Moderna jetzt per Token an Kryptobörse handelbar

• FTX bietet tokenisierte Aktien von Impfstoffherstellern• Per Bitcoin an Kursrally teilhaben• Tokenisierte Aktien auf dem Vormarsch

Möglich ist dies über die Krypto-Börse FTX, die den Handel mit tokenisierten Aktien von BioNTech, Moderna und Pfizer freigegeben hat. Handelbar sind die tokenisierten US-Dollar-Handelspaare sowie Futures, wie das Kryptoportal BTC-Echo berichtet.

Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber erklären, wie es innerhalb von 15 Minuten geht:

» Bitcoin kaufen, Ripple kaufen, IOTA kaufen, Litecoin kaufen, Ethereum kaufen, Monero kaufen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die FTX stark nachgefragte Aktien tokenisiert und listet. Infolge der Ereignisse rund um WallStreetBets ermöglichte die Börse auch den Kauf und das Shorten von GameStop-Aktien. Auch tokenisierte Anteile von Nokia, einer im Zusammenhang mit dem Kleinkrieg zwischen Reddit-Nutzern und Hedgefonds ebenfalls beliebten Aktie, wurde in den vergangenen Wochen freigeschaltet.

Mit Bitcoin Teil der Kursrally sein

Mit tokenisierten Aktien können Anleger kleinere Teile von Anteilsscheinen erwerben, fraktionierte Aktien also. Dies ermöglicht es auch Anlegern mit wenig Kapital, am Markt zu spekulieren. Die Anteile werden dann als digitale Vermögensanlagen gehandelt und in Bitcoin bezahlt.

Dies bietet Privatanlegern neue Investment-Chancen. Grundsätzlich ist es dabei möglich, jeden Vermögenswert zu tokenisieren und digital in kleinere Teile zu zerlegen. FTX gibt so auch Kleinanlegern die Möglichkeit, an den positiven Aussichten für Impfstoffhersteller wie BioNTech, Moderna oder Pfizer teilzuhaben, ohne klassische Aktien erwerben zu müssen.

Impfstoffhersteller haben stark performt

Tatsächlich haben sich Aktien von Unternehmen, die mit der Herstellung von Impfstoffen gegen das COVID-19-Virus erfolgreich waren, inmitten schwankender Märkte mehrheitlich positiv entwickelt. Die BioNTech-Aktie hat auf Jahressicht gesehen ein Plus von mehr als 271 Prozent eingefahren, allein im letzten halben Jahr ging es für den deutschen Konzern an der US-Börse NASDAQ um mehr als 60 Prozent aufwärts.

Noch deutlich erfolgreicher waren die Anteile des US-Konzerns Moderna, hier zog der Aktienkurs in zwölf Monaten um rund 677 Prozent an, auf Halbjahressicht gesehen liegt das Kursplus bei rund 122 Prozent.

Das könnte Sie auch interessieren: JETZT NEU - Bitcoin & Co. über die finanzen.net App handeln - oder für Profis über die Börse Stuttgart Digital Exchange

Lediglich Pfizer-Aktien konnten diese Kurssprünge nicht nachbilden: Zwar legte auch die Aktie des Traditions-Medizin-Konzerns innerhalb des letzten Jahres zweistellig zu, in den vergangenen sechs Monaten hatten Anleger aber eine leicht negative Performance in ihren Depots.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images, Ascannio / Shutterstock.com