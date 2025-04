Trade Republic: Kunden haben sich über verschwundene Einlagen beschwert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Was war denn da los? Auf einmal war es nicht mehr möglich, Sparpläne auf Bitcoin, Ethereum, Solana und Co. über Trade Republic ausführen zu können. Das hat man zwar in der Zwischenzeit nachgeholt, doch das war nicht das einzige Problem, mit dem Trade Republic in letzter Zeit zu kämpfen hatte. Denn viele Anleger haben sich darüber beschwert, dass Gelder verschwunden sind.

Zuerst nicht gebucht, dann doppelt verrechnet

Stundenlang gab es bei dem vor zehn Jahren gegründeten Broker Trade Republic Schwierigkeiten bei der Ausführung der Krypto-Sparpläne. Einige Nutzer haben über der Social Media-Plattform X darüber berichtet, dass es bei Bitcoin, Ethereum, Solana und vielen weiteren Kryptowährungen zu fehgeschlagenen Buchungen gekommen ist.

Was war das Problem? „Heute Morgen kam es kurz zu Verzögerungen bei der Ausführung von Krypto-Sparplänen. Nun sind alle Krypto-Sparpläne erfolgreich ausgeführt“, so die offizielle Stellungnahme eines Sprechers von Trade Republic. Tatsächlich wurden die Buchungen nachgeholt. Jedoch war das nicht das einzige Problem, mit dem Trade Republic zu kämpfen hatte. Denn zum Teil wurden die Sparbeträge doppelt aus dem Cashbestand ausgebucht, am Ende aber nur einmal in das Depot eingebucht.

Auch wenn dieses Problem ebenfalls gelöst werden konnte, so hat es dennoch ein schlechtes Bild gemacht. Tatsächlich war es nicht das erste Mal, dass Trade Republic Probleme gehabt hat.

Nicht das erste Mal, dass es Probleme bei Trade Republic gibt

Der Broker Trade Republic hat die Geldanlage mit anderen Neobrokern wie Bitpanda oder auch Scalable Capital demokratisiert. Das heißt, Verkäufe und Käufe können jederzeit und zu sehr geringen Gebühren durchgeführt werden. Aufgrund der Kombination mit einem Produkt, das leicht verständlich ist, sowie der Tatsache, dass die Gebühren niedrig sind, stieg die Nutzerzahl rasant an – heute weist Trade Republic eine Bewertung von rund 5 Milliarden Euro auf.

Aber immer wieder ist Trade Republic in das Kreuzfeuer der Kritik geraten, weil der Neobroker mit Problemen zu kämpfen hatte. So haben sich im Sommer 2024 die Kunden darüber beschwert, dass die Dividendenzahlungen nur verzögert eingegangen sind. Im Februar hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Trade Republic aufgrund irreführender Werbung rund um das Thema Zinsen geklagt. Auch ist der Kundenservice mehrmals kritisiert worden. Denn hier gibt es in der Regel keinen Kontakt mit echten Menschen, sondern vielmehr mit Chatbots, die Probleme bei der zielgerichteten Antwort haben. Für die Förderung und dem Vertrauensverhältnis zwischen Kundschaft und dem Neobroker ist das alles andere als förderlich.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.