TRUMP kaufen: Lohnt sich der Meme-Coin noch?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mit deutlichen Kursverlusten von rund 20 Prozent fällt der TRUMP Meme-Coin in den letzten 24 Stunden und ist der schwächste Top 100 Coin. Das Momentum hat sich zuletzt massiv abgeschwächt. Der kurze Hype scheint vorbei. Denn in nur einer Woche wird erneut ein Drittel des Meme-Coins vernichtet, der kurz vor der Amtseinführung von Donald J. Trump für Furore sorgte.

Die Korrektur geht also weiter, während im jüngsten Krypto-Crash das Volumen deutlich anstieg. Dies zeigt einerseits, dass es noch Interesse am Handel von TRUMP gibt, während sich kurzfristig Abwärtsmomentum entladen hat.

The TRUMP memecoin just dropped under $19 pic.twitter.com/ahlTT1JOKr — borovik (@3orovik) February 1, 2025

Lohnt sich also der Meme-Coin TRUMP im Dezember 2025 noch?

TRUMP Coin crasht: 75 % unter Allzeithoch

Der TRUMP Coin fällt um 20 Prozent in den letzten 24 Stunden und setzt damit seine Korrektur fort. Mittlerweile hat TRUMP schon rund 75 Prozent vom Allzeithoch eingebüßt. Zwar liegt die Marktkapitalisierung noch bei knapp 4 Milliarden US-Dollar. Dennoch rutschte der Meme-Coin zuletzt aus der Top 100 des Kryptomarkts und scheint hier kurzfristig in einem Abwärtstrend gefangen.

Was steckt hinter Trump?

Der TRUMP Meme-Coin wurde kurz vor der Amtseinführung von Donald Trump am 18. Januar 2025 auf der Solana-Blockchain gestartet. Dieser symbolisiert die Unterstützung für Trump und seine politischen Ideale – allerdings wurde er kontrovers diskutiert. Krypto-Anleger wünschen sich lieber fundamentale Unterstützung für ihre Industrie als einen Meme-Coin des Präsidenten.

Die Tokenomics ist darauf ausgelegt, dass 80 Prozent der Tokens von zwei mit Trump verbundenen Firmen, CIC Digital und Fight Fight Fight LLC, gehalten werden, was erhebliche Bedenken hinsichtlich Zentralisierung aufwirft. Die übrigen 200 Millionen Tokens wurden zunächst zum Handel freigegeben, mit Planungen zur schrittweisen Freigabe des restlichen Angebots über drei Jahre. Es wird also kontinuierlich Verwässerungen geben. Trumps nahe Unternehmen halten also die meisten TRUMP Meme-Coins.

Kommt das TRUMP Comeback?

Der Markt der Meme-Coins ist geprägt von rasanten Entwicklungen und kurzlebigen Hypes, was insbesondere für den TRUMP Meme-Coin eine große Herausforderung darstellt. Es ist immer schwierig, ein Comeback zu prognostizieren, da die Dynamik der Märkte unglaublich hoch ist. Jeden Tag entstehen neue Narrative, die schnell für Begeisterung sorgen und andere Meme-Coins ins Rampenlicht rücken. Diese ständige Fluktuation führt zu einer Verwässerung der bisherigen Trends und erschwert es, sich langfristig zu positionieren.

Dies gilt umso mehr für TRUMP. Sollte der US-Präsident der Krypto-Industrie weiterhelfen, könnte sich dies in einer positiven Stimmung um den Meme-Coin TRUMP abbilden. Erfüllt der mächtigste Mann der Welt die Erwartungen jedoch nicht, wären massive Verkäufe wahrscheinlich.

In folgenden Tweet kritisiert der Analyst Anthony Scaramucci den Versuch von Präsident Trump, den eigenen $TRUMP Meme-Coin zu manipulieren, indem er ihn auf Truth Social bewirbt. Dieser meint, dass dieser gezielte „Pump“-Versuch den Anlegern suggerieren sollte, der Wert der Meme-Coin steige, was jedoch in einem massiven Dump mündete. Der drastische Preisverfall um 70 Prozent zeigt, dass die künstliche Aufwertung durch solche Posts nicht nachhaltig ist und aktuell eher das Vertrauen der Investoren untergräbt.

President Trump posted on Truth Social last night in an attempt to “pump” his $TRUMP memecoin (yes that’s a real sentence that many have normalized). The result has been an acceleration of the “dump,” now down 70% from its peak. The jig is up. pic.twitter.com/YF8U3D6tum — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) February 1, 2025

TRUMP Alternative: Wall Street Pepe verbindet Memes und Trading-Community

Eine Trading-Community spielt eine entscheidende Rolle, um im dynamischen Kryptomarkt schnell neue Trends zu identifizieren und spannende Insights zu gewinnen. Durch den intensiven Austausch von Erfahrungen und aktuellen Analysen erhalten Mitglieder wertvolle Informationen, um Marktbewegungen frühzeitig zu erkennen. Gemeinsam werden Strategien entwickelt, Risiken minimiert und Chancen optimal genutzt. Ein neues Projekt setzt jetzt genau auf diesen Hype.

Im Kryptomarkt kann der Moment des Presales über den späteren Erfolg eines Projekts entscheiden. Während viele Vorhaben bereits in der Frühphase ins Stocken geraten, gelingt es einem neuen Konzept, sich rasch als aussichtsreicher Player zu etablieren. Wall Street Pepe ist ein solches Projekt, das in einem äußerst kompetitiven Umfeld bereits überwältigende Unterstützung erfahren hat. Bereits innerhalb weniger Tage konnte das Team ein Raising Capital in Höhe von mehr als 65 Millionen US-Dollar verbuchen – ein deutliches Signal für das Vertrauen, das der Community entgegengebracht wird.

Direkt zum Wall Street Pepe Presale

Anders als herkömmliche Meme-Coins, die oft nur auf reine Spekulation und virale Effekte setzen – so auch TRUMP, kombiniert Wall Street Pepe Trading-Strategien mit humorvollen Elementen. Diese neuartige Verbindung schafft nicht nur einen Mehrwert an Marktanalysen und fundiertem Know-how, sondern verleiht dem Projekt auch eine unverwechselbare Identität. Investoren profitieren von einem intensiven Austausch, der weit über oberflächliche Hype-Mechanismen hinausgeht. Der Fokus liegt vielmehr auf der Integration von Marktverständnis, analytischem Tiefgang und weiteren Impulsen. WEPE ist also kein einfacher Meme-Coin, sondern vielmehr die Eintrittskarte in eine neue Trading-Community. Wer eventuell den nächsten TRUMP frühzeitig identifizieren möchte, könnte hier eine Chance erhalten. Mit ein paar WEPE Token ist es dann bereits möglich, mehr Trading-Insights zu erhalten.

Die exklusive Community ermöglicht den Teilnehmern den Zugang zu tiefgreifenden Markteinsichten und innovativen Handelsansätzen. Erfolgreiche Trader werden mit WEPE Token belohnt, was nicht nur als Anerkennung ihrer Leistungen dient, sondern auch als Anreiz für kontinuierliche Optimierung der Strategien wirkt.

Der Krypto-Presale bietet darüber hinaus einen unkomplizierten Einstieg über die offizielle Website, bei dem Investoren mit ETH, USDT oder BNB am Presale teilnehmen können. In spätestens zwei Wochen endet der Presale – bei der aktuellen Dynamik ist es jedoch wahrscheinlich, dass wir schon nächste Woche einen Ausverkauf erleben.

Direkt zum Wall Street Pepe Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.