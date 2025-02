Trump kauft unterbewerteten Altcoin, während Solaxy auf 23 Mio. $ explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin fällt um 2 Prozent, bei Altcoins weiten sich die Verluste noch etwas stärker aus. So wirklich bullisch will der Markt den Ausbruch nicht vorantreiben, erst recht nach dem gestrigen Hack von Bybit. Dennoch händelt die Krypto-Börse bis dato die Auszahlungen einwandfrei, sodass größere Auswirkungen auf den Markt eher nicht zu erwarten sind.

Derweil gibt es natürlich auch in der jetzigen Marktphase Chancen. Während Trump einen unterbewerteten Altcoin kauft, konnte Solaxy im Presale schon rund 23 Millionen US-Dollar einsammeln.

Trump setzt auf DeFi und kauft diesen Altcoin

World Liberty Financial (WLF) ist ein DeFi-Projekt, das von Donald Trump und seiner Familie unterstützt wird. Das erklärte Ziel ist es, eine dezentrale Finanzplattform zu schaffen, die traditionelle Banken herausfordert und finanzielle Freiheit fördert. WLF nutzt also die Blockchain-Technologie, insbesondere die L1 Ethereum, und kooperiert mit Protokollen wie Aave, um Lending und mehr zu ermöglichen.

Ein eigener Governance-Token, WLFI, soll Nutzern Mitspracherecht geben. Trump, der als amtierender US-Präsident ebenfalls Krypto fördern will, positioniert sich als „Chief Crypto Advocate“, während seine Söhne operative Rollen im DeFi-Unternehmen übernehmen.

If Trump is buying $LINK and $LINK is a must-have to connect banks with #DeFi, then this valuation is still extremely low. pic.twitter.com/VUOWvQ7Jqd — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 21, 2025

Der hiesige Analyst betrachtet Chainlink (LINK) nun als unterbewertet, da Donald Trump über sein DeFi-Projekt World Liberty Financial in LINK investiert. So argumentiert er, dass LINK eine Schlüsselrolle spiele, um Banken mit DeFi zu verbinden. Trumps Engagement signalisiert Vertrauen und könnte die Adoption weiter fördern. Trotz dieser Entwicklungen und eines wachsenden Ökosystems bleibt die Marktkapitalisierung von LINK relativ niedrig im Vergleich zu seinem potenziellen Einfluss. Der Analyst sieht hier eine Diskrepanz zwischen aktueller Bewertung und zukünftigem Wert – weiterhin gebe es 2025 eine Kaufchance bei LINK.

Solaxy explodiert auf 23 Mio. $ – innovative Layer-2 für Solana

Ferner gibt es auch neue Coins, die 2025 auf Innovation setzen und in der Krypto-Community Anklang finden. Der Presale von Solaxy gewinnt derweil weiter an Dynamik und hat bereits Investitionen in Höhe von 23 Millionen US-Dollar angezogen. Während Solana in den vergangenen Monaten durch Probleme mit Meme-Coins an Vertrauen eingebüßt hat, verdeutlichten die jüngsten Entwicklungen vor allem eines: Das Netzwerk benötigt weitere Skalierung. Genau hier setzt Solaxy an und will als erste Layer-2 für Solana eine nachhaltige Lösung für die bestehende Infrastruktur bieten.

Solana ist bekannt für seine hohe Geschwindigkeit und niedrigen Gebühren. Doch insbesondere in Phasen starker Nachfrage traten wiederholt Engpässe auf. Verzögerungen beim Start neuer Meme-Coins, Netzwerküberlastungen und sporadische Ausfälle führten zu Zweifeln. Trotzdem hat sich gezeigt, dass Solana in der Lage ist, enorme Transaktionsvolumina zu verarbeiten. Um diese Kapazitäten effizienter zu nutzen und Skalierungsprobleme zu lösen, bietet Solaxy eine innovative Layer-2-Lösung.

Solaxy setzt hier auf Rollup-Technologie, die Transaktionen außerhalb des Mainnets verarbeitet und gebündelt auf die Solana-Blockchain überträgt. Dadurch werden die Netzwerkgeschwindigkeit und Skalierbarkeit verbessert, während die Kosten für Transaktionen sinken. Diese Methode hat sich bereits bei Ethereum bewährt und könnte nun auch Solana prägen.

Die Entwicklung von Solaxy wird von der Krypto-Community genau beobachtet. Der laufende Presale zeigt mit über 23 Millionen US-Dollar an Kapitalzufluss, dass das Marktpotenzial für eine Layer-2-Lösung auf Solana durchaus gesehen wird. Wöchentlich fließen derzeit rund zwei Millionen US-Dollar in das Projekt.

Das Team hinter Solaxy arbeitet bereits jetzt kontinuierlich an der Entwicklung der Layer-2. Dabei stehen laut Dev-Updates auf der Website insbesondere die Verbesserung der Datenverfügbarkeit, effiziente Bridging-Technologien und die Optimierung der Rollup-Infrastruktur im Fokus. Dies soll nicht nur die Skalierung von Solana erleichtern, sondern auch die Interoperabilität mit anderen Blockchains verbessern.

Wer hier auf Solaxy setzen möchte, kann sich jetzt noch im Presale günstig beteiligen. Dafür besuchen Anleger die Website, verbinden das Wallet und tauschen dann ETH, BNB, USDT oder SOL gegen SOLX. Da der Preis morgen schon wieder angehoben wird, ist für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten. Ferner winkt direkt nach dem Kauf eine attraktive Staking-Rendite von rund 175 Prozent APY.

