Während Bitcoin fällt, explodiert BTCBULL auf 6,6 Mio. US-Dollar

Nachdem Bitcoin noch in der letzten Woche ein neues Allzeithoch bei 111.970,17 US-Dollar markieren konnte, ist der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung in den vergangenen Tagen in eine Korrektur gelaufen. Dabei befindet sich der Bitcoin-Kurs jetzt allerdings genau in einer Supportzone, was eine Kursumkehr zurück zum alten Aufwärtstrend sehr wahrscheinlich macht.

Langfristig, da sind sich praktisch alle Analysten einig, sollte Bitcoin den übergeordneten Bullenmarkt wieder aufnehmen. Das hat Entwickler dazu veranlasst, mit dem BTC Bull Token ($BTCBULL) den vielleicht vielversprechendsten Altcoin in diesem Jahr auf den Markt zu bringen. Für Anleger könnte sich hier eine einmalige Gelegenheit ergeben.

(Der Bitcoin-Kurs bewegt sich seit einigen Tagen in einer Korrektur – Quelle: Tradingview.com)

Was ist der BTC Bull Token?

Der BTC Bull Token wurde als Bitcoin Meme Coin konzipiert. Das bedeutet, er soll allen Anlegern, die den ursprünglichen Run von Bitcoin verpasst haben, eine zweite Chance auf hohe Gewinne geben. Obwohl diese natürlich niemand mit absoluter Gewissheit prognostizieren kann, hat der BTC Bull Token aufgrund seines innovativen Aufbaus eine hervorragende Chance für eine starke Kursentwicklung nach dem Handelsstart an den Börsen.

Die Entwickler haben $BTCBULL nämlich indirekt an den Bitcoin-Kurs gekoppelt. Das geht sogar so weit, dass regelmäßig Token-Burns und Bitcoin-Airdrops durchgeführt werden, wenn der Bitcoin-Kurs steigt.

($BTCBULL-Hodler können sich auf viele Vorteile freuen, wenn der Bitcoin-Kurs steigt – Quelle: btcbulltoken.com)

Beim BTC Bull Token könnte es sich im Gegensatz zu vielen anderen Meme-Coins stark auszahlen, ihn lange zu hodln. Durch seine Kopplung an Bitcoin profitieren nämlich Anleger von attraktiven Boni, wenn Bitcoin neue Meilensteine knackt. Bei 125.000 US-Dollar findet etwa ein Token-Burn statt.

Bei 150.000 US-Dollar wird sogar ein Bitcoin-Airdrop an $BTCBULL-Halter durchgeführt. Da diese Bonusstufen bei weiteren Kursmeilensteinen wiederholt werden, könnten viele Anleger ihre $BTCBULL-Tokens für lange Zeit halten, wodurch das Angebot knapp werden und der Kurs von $BTCBULL stark ansteigen könnte. Gleichzeitig könnte man so bei einem steigenden Bitcoin-Kurs ein echtes passives Bitcoin-Einkommen generieren.

Was können Anleger jetzt vom BTC Bull Token erwarten?

Für viele Anleger stellt sich oft die Frage, ob ein neues Krypto-Projekt überhaupt seriös ist. Das ist bei den aktuellen Marktbedingungen auch kein Wunder, da viele Meme-Coins reiner Scam sind. Der BTC Bull Token wurde allerdings von zwei verschiedenen Prüfstellen eingehend durchleuchtet.

Sowohl Coinsult als auch SolidProof bestätigen dabei jedoch, dass es sich bei dem BTC Bull Token um ein absolut sicheres Projekt handelt, da der Smart Contract Code keine Fehler oder Sicherheitslücken aufweist. Die Zertifikate können Anleger auf der Website von $BTCBULL einsehen, auf der auch die Token zu einem günstigen Kurs im Presale gekauft werden können.

(Die unabhängige Prüfstelle SolidProof bestätigt, dass es sich beim BTC Bull Token um ein sicheres Projekt handelt – Quelle: btcbulltoken.com)

Ein weiterer großer Pluspunkt, der neben den Zertifizierungen und der Anbindung an Bitcoin für den BTC Bull Token spricht, ist der Staking-Pool. Dieser zahlt derzeit eine unglaublich hohe Rendite von mehr als 62 Prozent pro Jahr aus, womit er deutlich über dem Durchschnitt der meisten anderen Kryptowährungen liegt. Anleger können sich also mit dem BTC Bull Token ein hohes passives Einkommen aufbauen.

Das derzeit laufende ICO bietet zudem einen günstigen Einstiegskurs, da Anleger sich ihre $BTCBULL-Tokens sichern können, ehe sie offiziell an den Krypto-Börsen gehandelt werden. Da im Presale regelmäßig Preiserhöhungen stattfinden, profitieren frühe Käufer bereits von einem ersten Buchgewinn. Nach dem Handelsstart an den Börsen könnte der Kurs dagegen schnell um ein Vielfaches steigen, da die Nachfrage schon jetzt extrem hoch ist und bereits über 6,6 Millionen Dollar in den neuen Coin investiert wurden.

