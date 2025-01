Wall Street Pepe: Presale erreicht 47 Mio. $ - starke Nachfrage trotz Krypto-Crash

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wall Street Pepe ($WEPE) erreichte am Freitag bereits ein Volumen von 45 Millionen US-Dollar im Presale. Über das Wochenende kamen mehr als 2 Millionen US-Dollar an weiteren Käufen hinzu, womit das Vorverkaufsvolumen aktuell bei über 47 Millionen US-Dollar liegt. Damit rückt das Finanzierungsziel von 50 Millionen US-Dollar in greifbare Nähe. Experten gehen davon aus, dass der Vorverkauf bald abgeschlossen werden könnte, da die Nachfrage weiter steigt.

Besonders bullisch scheint hier der Anstieg der Kaufaktivität trotz der angespannten Lage am Kryptomarkt. Viele Investoren sehen offenbar Potenzial in $WEPE als nächsten großer Meme-Coin. Die frühe Teilnahme am Vorverkauf bietet nicht nur Zugang zu einem niedrigeren Preis, sondern auch die Möglichkeit, von einem möglichen Kurssprung zu profitieren.

Der Token wird derzeit für 0,00036646 US-Dollar gehandelt. Allerdings läuft das Zeitfenster zur Sicherung dieses Preises ab, da in weniger als 48 Stunden eine schrittweise Preiserhöhung geplant ist. Sollte der Vorverkauf in diesem Tempo weiterlaufen, könnte Wall Street Pepe als einer der erfolgreichsten Token-Launches 2025 gelten. Die wenigsten Vorverkäufe schaffen ein derartiges Volumen. Durch regelmäßige Preiserhöhungen sind ferner Buchgewinne im Presale möglich.

Zum Wall Street Pepe Presale

WEPE steigt trotz marktbreiter Schwäche

Die Marktkapitalisierung des Kryptomarkts ist auf 3,17 Billionen US-Dollar gesunken. Bitcoin ($BTC) fiel um 4 Prozent und notierte am Montag sogar kurz unter 90.000 US-Dollar. Solana verlor rund 5 Prozent und testete zwischenzeitlich 175 US-Dollar.

Besonders betroffen sind Meme-Coins mit KI-Bezug, die laut CoinGecko innerhalb einer Woche rund 40 Prozent ihres Wertes einbüßten. Auch die übergeordneten Sektoren der KI-Coins und klassischen Meme-Coins verzeichneten deutliche Verluste von mehr als 20 Prozent. Der Meme-Coin-Sektor, der 2024 große Erfolge erzielte, fiel unter eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden US-Dollar, nachdem er im Vormonat noch einen Höchstwert von über 137 Milliarden US-Dollar erreicht hatte.

Token mit Froschthema insgesamt büßten rund fast 25 Prozent ein. Wall Street Pepe zeigt hier relative Stärke.

Pepe-Preis | CoinGecko

Nur rund 5 Prozent der 133 Token mit Froschthema konnten in der vergangenen Woche Gewinne verzeichnen. Wall Street Pepe hebt sich dennoch hervor. Der neue Token übertraf seinen Sektor deutlich. Am Wochenende wurden zusätzliche 2 Millionen US-Dollar eingesammelt, wodurch das Gesamtvolumen in den ersten 13 Tagen des Jahres 2025 auf über 10 Millionen US-Dollar anstieg. Dieses Wachstum signalisiert starkes Interesse seitens der Investoren. Während Anleger bei PEPE Kapital abziehen, fließt Geld zu WEPE.

Privatanleger vs. Krypto-Wale: Wall Street Pepe verändert alles

Wall Street Pepe ist mehr als nur ein weiterer Meme-Coin mit Froschthema. Das Projekt hat das Interesse sowohl von Meme-Investoren als auch von Privatanlegern geweckt, die den Einfluss von Wal-Manipulationen auf den Kryptomarkt kritisch sehen. Die Besonderheit von Wall Street Pepe liegt in seiner starken Gemeinschaft, die exklusiven Zugang zu Handelssignalen und Erkenntnissen bietet, die von erfahrenen Krypto-Profis bereitgestellt werden. Diese Experten, die das Projekt initiierten, besitzen umfangreiche Erfahrung im erfolgreichen Kryptohandel.

Das Ziel der privaten Gruppe ist es, Privatanlegern die Möglichkeit zu geben, sich gegen Wal-Manipulationen zu behaupten und ihren Einfluss auf den Markt zu erhöhen. Wal-Manipulationen stellen ein großes Problem dar, da Wale durch massive Käufe oder Verkäufe Preise künstlich verzerren und falsche Signale senden können. Wall Street Pepe versucht, dieses Ungleichgewicht zu verringern und Privatanlegern neue Chancen zu bieten.

Zum Wall Street Pepe Presale

Gone fishing. Whales get rekt. pic.twitter.com/j1pL9yLQKL — Wall Street Pepe (@WEPEToken) January 5, 2025

Wall Street Pepe ermöglicht Anlegern, durch gemeinsame Strategien Wal-Manipulationen zu umgehen und profitablere Positionen einzunehmen. Die kollektive Vorgehensweise stärkt Privatanleger und schafft faire Chancen im Markt. Dadurch entsteht eine Möglichkeit, die Dominanz der Wale zu verringern und das Spielfeld für größere Gewinne zu ebnen.

Jetzt WEPE im Presale kaufen?

Die zunehmende Kaufaktivität rund um Wall Street Pepe deutet auf ein steigendes Interesse hin, während sich der Vorverkauf dem Ziel nähert. Damit verringert sich die Möglichkeit, Token zu einem reduzierten Preis zu erwerben. Die bisher eingesammelten 47 Millionen US-Dollar im ersten Monat stellen einen bemerkenswerten Erfolg dar und verdeutlichen das Potenzial des Projekts.

Der bisherige Verlauf des Vorverkaufs lässt auf weiteres Wachstum schließen, insbesondere bei zunehmender Aufmerksamkeit und breiterer Beteiligung. Ein Vergleichspunkt könnte die Entwicklung von PEPE sein, das vom Allzeittief signifikante Kurssteigerungen verzeichnete. In einem schwächelnden Gesamtmarkt wird die steigende Nachfrage nach WEPE als Zeichen für Vertrauen in das Projekt gewertet.

Wer frühzeitig$WEPE kauft, könnte von potenziellen Kursgewinnen profitieren. Über die offizielle Wall Street Pepe-Website können Interessierte den Token mit ETH, USDT oder Bankkarte erwerben. Ein Vorteil für Wallet-Nutzer ist die Möglichkeit, WEPE-Token bereits vor dem offiziellen Anspruchsdatum in ihrer Wallet zu sehen und den Fortschritt ihrer Investition zu verfolgen. Weitere Informationen finden sich auf den offiziellen Kanälen von Wall Street Pepe, darunter X und Telegram.

Zum Wall Street Pepe Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.