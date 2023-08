Welche Kryptowährung jetzt kaufen? Die fünf besten Coins am Wochenende

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten 24 Stunden hat der digitale Währungsmarkt kaum Veränderung gezeigt. Kryptowährungen laufen in der Gesamtheit weiter seitwärts. Erneut vergeht eine Woche mit wenig Bewegung, während der Bitcoin um rund 1,5 % an Wert zulegen konnte und weiter stabil über 29.000 $ notiert. Allerdings bleibt der Widerstand bei rund 29.700 $ weiterhin markant.

Nun stellt sich die Frage, welche Kryptowährungen im aktuellen Marktumfeld relative Stärke zeigen. Denn Geld verdienen mit Kryptos ist in jeder Marktphase möglich. Welche fünf Coins könnten also am Wochenende einen Blick wert sein?

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) legt in den letzten 24 Stunden um rund 7 % zu und konnte damit in der Woche zweistellige Kursgewinne verzeichnen. Erneut handeln die Anleger den Shibarium-Launch und sehen starkes Potenzial hinsichtlich der fundamentalen Weiterentwicklung. Passend dazu erreichte die Anzahl der Wallet-Adressen bei Shiba Inu ein neues ATH.

Folgt irgendwann nun auch der Shiba Inu Kurs, der immer noch rund 90 % unter dem Rekordhoch notiert?

Auch technisch sieht SHIB trotz einem leichten Rücksetzer in der letzten Stunde vielversprechend aus. Der Abwärtstrend ist gebrochen, der MA200 wurde überwunden. Der MACD notiert bullisch und ein kleinerer Rücksetzer auf den markanten Support könnte auch einen neuen Einstieg ermöglichen.

Shiba Inu dürfte in den nächsten Tagen weiterhin volatil bleiben. Spannend scheint ein Blick auf der zweitwertvollsten Meme-Coin im Jahr 2023 zweifelsfrei, der zuletzt den DOGE locker outperformen konnte.

Shibie Coin (SHIBIE)

Wer etwas mehr High-Risk-Reward-Optionen im digitalen Währungsmarkt sucht, könnte auch einen Blick auf die zweite Reihe der Meme-Coins werfen. Hier positioniert sich SHIBIE in einem vielversprechenden Marktumfeld und möchte als Kombination aus Shiba Inu & Barbie von dem viralen Hype profitieren, den der Barbie-Kinofilm aktuell auslöst. SHIBIE sammelte mittlerweile im Vorverkauf über 382.000 $ ein, sodass die anvisierte Hardcap von 500.000 $ zeitnah erreicht wird.

Nächste Woche dürfte hier somit schon der DEX-Launch über die Bühne gehen, bei welchem der neue Barbie-Meme-Coin mit rund 833.000 $ bewertet wird. Im Hinblick auf vergleichbare Projekte mit höherer Marktkapitalisierung scheint hier eine Aufwärtsbewegung in größerem Ausmaß möglich, wenn das virale Konzept in der Community noch mehr Verbreitung findet. Die jüngsten Indikatoren, wie das Social-Media-Wachstum und die höhere Dynamik im Presale, deuten jedenfalls darauf hin.

Mehr über SHIBIE erfahren

Solana (SOL)

Solana läuft heute seitwärts und ist mit einem Kursplus von rund 10 % in den letzten sieben Tagen dennoch der stärkste Top 10 Coin. Damit nähert sich SOL einem wichtigen Widerstandslevel. Der RSI bewegt sich noch im neutralen Bereich. Das Histogramm des MACD tickt aktuell schon bullisch höher und auch die MACD-Linien haben sich bereits bullisch überkreuzt. Hier scheint eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung indiziert. Ein neuer Einstieg würde sich allerdings erst oberhalb des Widerstands anbieten.

XRP20 (XRP20)

Mit einem Kapitalzufluss von bereits über 2,2 Millionen $ gewinnt der Vorverkauf von XRP20 an Schwung, wobei nur noch weniger als 1,5 Millionen $ benötigt werden, um das maximale Ziel zu erreichen. XRP20 zieht Vorteile aus einem aktuellen Trend, bei dem neue Krypto-Projekte allein durch suggestive Namensgebung (orientiert an etablierten Altcoins) von Investoren und spekulativen Händlern bevorzugt werden. Zusätzlich implementiert XRP20 ein Staking-Modell und eine deflationäre Token-Struktur.

40 % der XRP20 Coins sind für den Vorverkauf vorgesehen. 10 % der Token sind zugleich das „Token-Burning“ reserviert, wodurch bei jeder Transaktion 0,1 % des gehandelten Volumens entfernt wird. Obwohl XRP20 keine Beziehung zu Ripple Labs hat, zeigt der aktuelle Erfolg von BTC20 – einem der heute bei DEXTools im Trend liegenden Coins – das mögliche Potenzial von XRP20 auf.

Mehr über XRP20 erfahren

Wall Street Memes (WSM)

Wall Street Memes (WSM) konnte mittlerweile fast 23,5 Millionen Dollar im eigenen Presale einsammeln. Dieses Phänomen erinnert an die berühmte „David gegen Goliath“-Geschichte, bei der sich Privatanleger zusammentun, um gegen die Übermacht institutioneller Schwergewichte anzutreten. Das Streben nach finanzieller Gerechtigkeit und die Möglichkeit, durch gemeinschaftliches Engagement die Märkte zu beeinflussen, fesselt eben auch Krypto-Fans.

Ein Zeichen die steigende Beliebtheit von WSM ist die beeindruckende Anzahl von über einer Million Anhängern in den sozialen Medien. Mit seinem humorvollen Charakter, einer engagierten Gemeinschaft und starken Fundamentaldaten könnte WSM die Kryptolandschaft im Marktsegment der Meme-Coins verändern.

WSM, als „Token der Bewegung“, bietet im Vorverkauf 50 % aller Token an. Die verbleibenden 50 % werden der Community durch Airdrops und Börsenliquidität zur Verfügung gestellt, wobei Insider-Dumps durch expliziten Verzicht auf einen privaten Presale ausgeschlossen sind.

Mehr über Wall Street Memes erfahren