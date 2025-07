Wird Strategy bald das erste Unternehmen mit mehr als einer Million Bitcoin?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin notiert aktuell bei etwa 108.000 US-Dollar und damit nur noch knapp unter seinem Allzeithoch von 111.970,17 US-Dollar. Nur noch 3,5 Prozent trennen das aktuelle Kursniveau noch von einem neuen Höchststand. Obwohl viele Privatanleger derzeit noch abwarten und das Interesse an Bitcoin laut Google Suchvolumen noch immer gering ist, gibt es einige Unternehmen, die bereits alles an liquiden Mitteln aufbringen, um einen letzten großen Kauf vor dem Sturm auf das Allzeithoch zu tätigen. Dazu gehört natürlich allen voran das Unternehmen Strategy (ehemals MicroStrategy) des legendären Investors Michael Saylor. Dieses könnte bald einen neuerlichen Bitcoin-Kauf in Milliardenhöhe tätigen, wodurch es mehr als 600.000 $BTC besitzen würde. Und hier ist noch lange nicht Schluss.



Some weeks you just need to HODL. pic.twitter.com/rVcFQkFoG0 — Michael Saylor (@saylor) July 6, 2025

Wird Strategy jetzt erneut um mehr als 4 Mrd. US-Dollar Bitcoin kaufen?

Seit dem ersten Kauf im Jahr 2020 hat sich Strategy ein unglaublich großes Bitcoin-Vermögen aufgebaut. Mittlerweile besitzt das Unternehmen mehr als 597.000 $BTC mit einem Gesamtwert von 64,67 Mrd. US-Dollar. Der Durchschnittskaufpreis liegt dabei bei 71.003 US-Dollar, womit das Bitcoin-Investment von Strategy hohe Buchgewinne aufweist. Doch der CEO Michael Saylor hat offenbar noch lange nicht genug, denn wie der bekannte Krypto-Analyst The Bitcoin Historian heute auf X (ehemals Twitter) postete, könnte Strategy bald erneut um mehr als 4,2 Mrd. US-Dollar Bitcoin kaufen. Damit würde Strategy als erstes Unternehmen weltweit mehr als 600.000 $BTC besitzen!

BREAKING: STRATEGY JUST ANNOUNCED THAT THEY WILL BUY $4.2 BILLION WORTH OF #BITCOIN



THEY WILL BE THE FIRST COMPANY TO HOLD OVER 600,000 BTC pic.twitter.com/adgBPhLPdb — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) July 7, 2025

Die Erfolgsgeschichte von Bitcoin inspiriert derzeit bereits viele Unternehmen dazu, eigene strategische Bitcoin-Reserven aufzubauen. Schon im vergangenen Jahr erklärte Michael Saylor öffentlich, dass in Zukunft jedes Unternehmen eine eigene Bitcoin-Strategie benötigen werde, um zu den Gewinnern zu gehören. Dem scheinen viele andere Unternehmen wie Metaplanet, die Genius Group Ltd. und viele weitere zu folgen. Zudem gibt es derzeit auch die ersten Unternehmen, die eine Ethereum-Reserve starten. Die Bedeutung von Kryptowährungen als strategische Assets in der Wirtschaft nimmt also stark zu. Befeuert könnte diese Entwicklung zusätzlich durch die neue Bitcoin-Layer-2 von Bitcoin Hyper ($HYPER) werden.

Wird die neue Bitcoin-Layer-2 den Kryptomarkt revolutionieren?

Bitcoin ist mit Abstand die sicherste und bedeutendste Kryptowährung auf dem Kryptomarkt. Allerdings können Anleger hier auch nur auf eine Kurssteigerung hoffen, um eine Rendite zu erzielen. Neuere Kryptowährungen Blockchains wie Ethereum und Solana haben inzwischen auch DeFi-Anwendungen geschaffen, bei denen Anleger eine zusätzliche Rendite erzielen können, wenn sie ihre Coins verleihen, staken oder anderweitig nutzen, während sie im Besitz der Coins bleiben. Für Bitcoin-Halter war das lange nicht möglich. Bitcoin Hyper löst dieses Problem durch eine eigene Layer 2 Chain, die auf Solana basiert.

(Bitcoin Hyper bringt die weltweit erste Layer 2 auf den Kryptomarkt, von der Bitcoin-Investoren profitieren – Quelle: bitcoinhyper.com)

Gemeinsam mit der Layer 2 Chain von Bitcoin Hyper kommt auch der $HYPER-Token auf den Kryptomarkt. Dieser befindet sich derzeit im ICO, wodurch Anleger ihn noch sehr günstig kaufen können, ehe der reguläre Handel an den Krypto-Börsen startet und die breite Masse einsteigt. Schon jetzt, nach kurzer Zeit im Presale, konnte $HYPER über 2 Mio. US-Dollar von Investoren einsammeln, was zeigt, wie groß das Interesse an der revolutionären Layer 2 schon jetzt ist. Anleger, die frühzeitig einsteigen, profitieren zudem von den mehreren Preiserhöhungen im Laufe des Presales und können so bereits einen ersten Buchgewinn erzielen. Wenn sich die Layer 2 am Kryptomarkt erstmal durchsetzt, erwarten Analysten, dass der $HYPER-Kurs schnell um mehr als das 20-fache steigen könnte.

