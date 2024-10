XRP zeigt leichten Anstieg - Wird sich der Kurs vom SEC-Schock erholen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die hohen Erwartungen, die Krypto-Investoren an den saisonal eher starken Oktober hatten, könnten sich nun tatsächlich bewahrheiten. Ein Coin, der genau das dringend nötig hätte, ist $XRP. Tief sitzt noch der Schock der Krypto-Community, als die Nachricht von der Berufung der SEC kam, die den $XRP-Kurs um 10 Prozent nach unten trieb. Und während viele andere Coins, insbesondere Meme-Coins, bereits unglaubliche Kursgewinne erzielen, hinkt der Kurs von $XRP noch hinterher. Allerdings kann sich der Ripple Coin nun zumindest ein wenig erholen.

(Der Kurs von $XRP kann sich langsam aber sicher ein wenig erholen – Quelle: Tradingview.com)

Wird der Streit mit der SEC bald enden?

Der Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde unter ihrem umstrittenen Vorsitzenden Gary Gensler hängt seit Jahren wie ein Mühlstein um den Hals der $XRP-Community. Seit 2020 versucht die SEC $XRP als nicht registriertes Wertpapier einzustufen. Praktisch jeden Bull Run seit dem Jahr 2020 hat der Coin deswegen verpasst. Das Allzeithoch von $XRP liegt dabei ebenfalls extrem weit entfernt bei 3,84 US-Dollar.

Außerdem wurde das Allzeithoch schon im Jahr 2018 markiert. Seitdem ist es $XRP nicht mehr gelungen, auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Mehrmals ergingen schon Gerichtsurteile. Mehrheitlich zugunsten von Ripple, aber die Auswirkungen auf den Kurs waren nie wie erhofft. Derzeit gibt es aber dennoch einen interessanten Aspekt, der eventuell für ein Ende des langwierigen Rechtsstreits sorgen könnte.

Das könnte den Streit mit der SEC beenden

Derzeit gibt es einen großen Faktor, der Druck auf die SEC ausüben könnte und das ist die US-Präsidentschaftswahl. Bislang ruhten alle Hoffnungen dabei auf Donald Trump, der ankündigte, den “Krieg der SEC gegen Kryptowährungen”, wie er es bezeichnete, beenden zu wollen.

Zudem sagte er, er werde Gary Gensler, den umstrittenen Vorsitzenden der SEC, am ersten Tag aus dem Amt schmeißen. Bislang war es für $XRP also eine 50/50-Chance. Unter Kamala Harris erwartete man sich aufgrund ihrer bisherigen Ablehnung gegen Kryptowährungen aber eher eine Fortsetzung des Konflikts. Das könnte sich jetzt ändern.

JUST IN: Ripple Co-founder Chris Larsen donates $1 million in $XRP to Kamala Harris. pic.twitter.com/gs75QmhTkn — Watcher.Guru (@WatcherGuru) October 11, 2024

Ende September hat Kamala Harris ein neues Strategiepaper herausgegeben, indem sie zukünftig ihre Unterstützung und Förderung “innovativer Technologien” wie Kryptowährungen und der Blockchain erklärte. Das steht im krassen Gegensatz zu früheren Aussagen. Chris Larsen, einer der Mitgründer, ehemaliger CEO und aktueller Executive Chairman von Ripple, scheint ihr das auch zu glauben.

Ebenfalls im September veröffentlichte er einen von ihm und 88 weiteren Ripple-Führungskräften unterschriebenen Brief zur Unterstützung von Kamala Harris! Dabei beließ er es nicht nur bei Worten. Er spendete auch 1,9 Mio. US-Dollar in $XRP für ihren Wahlkampf! Das könnte bedeuten, dass der Ripple-Chairman überzeugt ist, dass sich Harris als Präsidentin ebenso für eine Einigung im Rechtsstreit aussprechen wird, wie Donald Trump es täte. Sollte das der Fall sein, könnte $XRP eine starke Kursexplosion verzeichnen und endlich über sein Allzeithoch von 3,84 US-Dollar steigen.

Wird dieser Coin unabhängig von der US-Wahl explodieren?

Die US-Wahl hat große Auswirkungen auf den Kryptomarkt und das nicht nur hinsichtlich $XRP. Das Schicksal des Ripple Coins wird maßgeblich davon abhängen, ob und wann der Rechtsstreit mit der hartnäckigen US-Börsenaufsicht tatsächlich endet. Ein Coin, der solche Probleme nicht hat, ist Crypto All-Stars ($STARS). Der Coin basiert auf einer innovativen Technologie und könnte unabhängig von Ripples Rechtsstreitigkeiten oder der US-Wahl eine Kursexplosion schaffen. Der Grund dafür liegt unter anderem im MemeVault.

(Der Vorverkauf von $STARS explodiert auf über 2,2 Millionen Dollar – Quelle: cryptoallstars.io)

Der Grund für die Erfolgsaussichten von $STARS liegt im sogenannten MemeVault-Ökosystem. Das ist ein Staking-Protokoll, das es erstmals ermöglicht, alle Größen des Meme Coin-Marktes in einem Pool zu staken. Analysten sind begeistert, weil es das zuvor noch nie gegeben hat. Damit wird der gesamte Staking-Prozess deutlich benutzerfreundlicher und der stark fragmentierte Kryptomarkt rückt ein Stück weiter zusammen. Die $STARS-Token dienen im MemeVault als Rendite-Multiplikator. Je mehr $STARS ein Anleger besitzt, desto höher die Staking-Rendite bei $DOGE, $SHIB, $PEPE und Co.

Aufgrund der positiven Eigenschaften von $STARS und der hohen Nachfrage während des Presales gehen viele Analysten davon aus, dass der Kurs nach dem Listing an den Börsen durch die Decke gehen könnte. Schon jetzt ist Crypto All-Stars auf 2,22 Millionen US-Dollar explodiert. Jeder, der dabei sein will, sollte jetzt aber schnell einsteigen, denn in wenigen Stunden erhöht der Presale die Preise. Und so wie es derzeit aussieht, könnte der Coin nie wieder so günstig gehandelt werden wie jetzt.

