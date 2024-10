• VanEck im Sommer noch mit äußerst bullisher Ethereum-Prognose

• Matthew Sigel: "Modellaktualisierung angebracht"

• Layer-2-Netzwerke ziehen Wert von Ethereum ab





Der Vermögensverwalter VanEck gab Anfang Juni ein äußerst bullishes Kursziel für Ethereum aus. "Angetrieben durch ein starkes Wertversprechen für Unternehmer dürfte das Ethereum-Netzwerk seinen schnellen Marktanteilszuwachs gegenüber traditionellen Finanzmarktteilnehmern und zunehmend auch Big Tech fortsetzen", schrieben Matthew Sigel, Patrick Bush und Denis Zinoviev in ihrem Bericht. Für den Fall, dass Ethereum auch "seine dominante Stellung unter den Smart-Contract-Plattformen beibehalten" würde, prognostizierten die Experten einen freien Cashflow von 66 Milliarden US-Dollar bis 2030. Entsprechend hatte der Vermögensverwalter sein Bewertungsmodell aktualisiert und erwartete im Basisfall, dass der Kurs von Ethereum bis zum Jahr 2030 auf 22.000 US-Dollar steigen könnte. Im Bullenfall gingen die Analysten von VanEck sogar davon aus, dass Ethereum einen Stand von 154.000 US-Dollar erreichen könnte, im Bärenfall jedoch nur 360 US-Dollar.

Als Gründe für den Optimismus nannte VanEck neben der zu diesem Zeitpunkt noch bevorstehenden SEC-Zulassung für Spot Ether ETFs unter anderem den zunehmenden Bedarf an Blockchain-Anwendungen in Bereichen wie Finanzen, Bankwesen, Zahlungen, Marketing, Werbung, Soziales, Gaming, Infrastruktur und künstliche Intelligenz.

Inzwischen zeigt man sich bei dem Vermögensverwalter jedoch vorsichtiger. Vergangene Woche erklärte Matthew Sigel in einem Post auf X (ehemals Twitter), "dass die sich ändernden Grundlagen darauf hindeuten, dass eine Modellaktualisierung angebracht ist".

