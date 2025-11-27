OTS: KfW / Wachstumsfonds Deutschland: Bereits vier Fünftel erfolgreich ...
Wachstumsfonds Deutschland: Bereits vier Fünftel erfolgreich
investiert
Frankfurt am Main (ots) -
- Rund 825 Millionen Euro von 1 Milliarde Euro an 41 Zielfonds zugesagt
- Breite Diversifikation über Sektoren und Phasen: ICT (39 %), Life Science (35
%), Generalisten (26 %)
- Bereits über 360 Portfoliounternehmen durch VC-Fondsinvestments finanziert
- Dr. Jörg Goschin: "Durch seine innovative Strukturierung konnte ein
intelligentes Zusammenspiel von staatlichem und privatem Kapital umgesetzt
werden."
- Zweite Fondsgeneration in Vorbereitung; Fundraising startet in 2026
Bereits zwei Jahre nach Final Closing hat der Wachstumsfonds Deutschland als
Dachfonds nahezu 825 Millionen Euro seines Fondsvolumens von rund einer
Milliarde Euro an 41 Venture Capital (VC)-Zielfonds zugesagt (Stand:
26.11.2025). Über die Zielfonds wurden bislang bereits mehr als 360 innovative
Technologieunternehmen über alle Branchen hinweg finanziert. Bereits in der
frühen Phase verzeichnet das Portfolio des Wachstumsfonds eine erfreuliche
Performance-Entwicklung - auch ein Beleg dafür, dass die Portfoliounternehmen
mit ihren Lösungen entscheidende Zukunftsfragen adressieren und über qualitativ
hochwertige Geschäftsmodelle verfügen. Der Wachstumsfonds Deutschland, der im
Rahmen des Zukunftsfonds aufgelegt wurde, trägt damit bereits heute zur Stärkung
des deutschen und europäischen VC-Ökosystems bei. KfW Capital konzipierte und
strukturierte im Auftrag des Bundes diesen innovativen VC-Dachfonds und
verantwortete das Fundraising. Darüber hinaus ist die Beteiligungstochter der
KfW als Anlageberater für den Wachstumsfonds Deutschland tätig. Die Verwaltung
des Fonds erfolgt durch die Fonds-Service-Plattform Universal Investment Gruppe.
Für den Wachstumsfonds Deutschland, der mit seinem Volumen von rund 1 Milliarde
Euro zu den größten europäischen VC-Dachfonds gehört, war es gelungen,
substanziell (über 70 %) privates Kapital unter anderem auch von neuen
Investorengruppen einzuwerben. Der Fonds dient somit als Musterbeispiel, wie
durch eine attraktive Struktur Kapital aus dem Privatsektor mobilisiert werden
kann und Wachstum geschaffen wird. Nach aktuellem Stand wird der Fonds
voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 vollständig ausinvestiert sein.
Der Portfolioaufbau des Wachstumsfonds ist breit diversifiziert: 39 % der
Zusagen entfallen auf den Sektor Information and Communication Technology (ICT),
35 % auf Life Science und 26 % auf weitere Innovationsfelder wie DeepTech,
IndustrialTech, ClimateTech oder FoodTech. Nach Phasen betrachtet investiert der
Fonds zu 54 % in Growth-Fonds, zu 35 % in Early-Stage-Fonds und zu 11 % in
Generalisten.
"Der Wachstumsfonds hat sich als starkes Instrument für Wachstumskapital in
Europa etabliert. Durch seine innovative Strukturierung konnte ein intelligentes
Zusammenspiel von staatlichem und privatem Kapital umgesetzt werden. Besonders
erfreulich ist, dass neue Investoren aus dem privaten Sektor für die Assetklasse
Venture Capital gewonnen werden konnten. Seinen Investitionsschwerpunkt hat der
Wachstumsfonds Deutschland in der so wichtigen Growth-Phase, in der die
Skalierung und Finanzierung des Wachstums der Technologieunternehmen
stattfindet. Für das verbleibende Fünftel der Investmentsumme sehen wir weiter
attraktive Opportunitäten zur Portfolioabrundung sowohl auf Ebene der VC-Fonds
als auch für direkte Co-Investments. Aktuell ist der Zeitpunkt für
VC-Investments nach der Bewertungskorrektur der Boomjahre 2020 und 2021 sehr gut
und es befinden sich einige sehr aussichtsreiche VC-Fonds im Fundraising", sagt
Dr. Jörg Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung von KfW Capital. Die
Konzeption des Wachstumsfonds Deutschland hat auch international viel Beachtung
erfahren: Mehrere Länder, darunter Österreich, haben sich die Struktur sehr
genau angesehen, um ähnliche Produkte auf den Markt zu bringen. "Der
Wachstumsfonds Deutschland als Exportschlager - auch dies ist ein starkes Signal
für den Markt und für mehr privates Kapital für das VC-Ökosystem," sagt Dr.
Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung von KfW Capital.
KfW Capital arbeitet derzeit bereits an der Konzeption des Wachstumsfonds II als
Anschlussprodukt, um so die positiven Effekte weiter zu verstetigen. Das
Fundraising soll 2026 starten; der Fonds richtet sich erneut an professionelle
Investoren im In- und Ausland, insbesondere Versicherer, Stiftungen, Family
Offices sowie Versorgungswerke und Pensionskassen.
Hinweis:
Eine Auswahl der VC-Fonds aus dem Portfolio des "Wachstumsfonds Deutschland"
finden Sie unter: Portfolio Wachstumsfonds (https://www.kfw-capital.de/Newsroom/
Wachstumsfonds-Deutschland/Portfolio-Wachstumsfonds.html). Auf der Website
finden Sie zudem weitere Informationen über die Investoren des Wachstumsfonds.
Pressekontakt:
KfW Capital, Bockenheimer Landstraße 98-100, 60323 Frankfurt
Sonja Höpfner,
Tel. +49 69 7431-4306
E-Mail: mailto:sonja.hoepfner@kfw.de, Internet: http://www.kfw-capital.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6167227
OTS: KfW