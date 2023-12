100 Jahre Disney

Die Walt Disney Company, ein Leuchtfeuer der Unterhaltung, kann eine beeindruckende Liste von Filmen vorweisen. Mit einer Fülle von unvergesslichen Geschichten hat Disney nicht nur die Zuneigung des Publikums gewonnen, sondern auch bemerkenswerte finanzielle Erfolge erzielt. Doch welche Filme waren am erfolgreichsten?

Platz eins und zwei: Die Eiskönigin - Völlig unverfroren und Die Eiskönigin 2

Der erste Platz geht an die Fortsetzung "Die Eiskönigin 2", veröffentlicht am 22. November 2019, welcher den Erfolg vom ersten Teil, "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren", fortsetzte und sogar dessen Einspielergebnis mit 1,45 Milliarden US-Dollar übertraf, wie The Numbers in einem Online-Beitrag berichtet. Drei Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils begibt sich die königliche Schwesternschaft wieder auf eine Reise, diesmal in einen verzauberten Wald, um das Geheimnis von Elsas magischen Fähigkeiten zu lüften. Dieses Abenteuer bietet eine tiefere Erkundung der Themen wie Kolonialismus und setzt sich für Wiedergutmachung ein.

"Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" (2013) und "Die Eiskönigin 2" (2019), zwei animierte Musical-Fantasy-Filme aus dem Hause Walt Disney, haben sich nicht nur als Publikumsmagneten erwiesen, sondern auch als Box-Office-Champions. Der erste Film, der am 27. November 2013 in den USA veröffentlicht wurde, spielte weltweit 1,28 Milliarden US-Dollar ein, wie The Numbers angibt und belegt somit den zweiten Platz der erfolgreichsten Disney-Filme. Er folgt der mutigen Prinzessin Anna, die sich mit Kristoff, seinem Rentier Sven und dem Schneemann Olaf auf eine abenteuerliche Reise begibt, um ihre Schwester Elsa zu finden, deren magische Kräfte ihr Königreich in ewigen Winter gehüllt haben. Beide Filme hatten zudem jeweils ein Produktionsbudget von 150 Millionen US-Dollar.

Platz drei: Zootopia

"Zootopia", ein weiterer animierter Erfolg von Disney, belegt den dritten Platz in der Liste der erfolgreichsten Disney-Filme nach Einspielergebnissen. Dieser Film, der am 10. Februar 2016 zuerst in Belgien veröffentlicht wurde, hat weltweit mit einem Produktionsbudget von 150 Millionen US-Dollar über eine Milliarde US-Dollar eingespielt, so The Numbers. Die Geschichte spielt in einer Stadt anthropomorpher Tiere, wo eine junge Hasenpolizistin und ein zynischer Fuchs als Trickbetrüger zusammenarbeiten müssen, um eine Verschwörung aufzudecken. Mit einer Laufzeit von 108 Minuten deckt der Film eine Vielzahl von Genres ab, darunter Abenteuer, Animation, Komödie, Krimi, Familie und Mystery, wodurch Zootopia ein breites Publikum ansprechen konnte.

Platz vier: Big Hero 6

"Big Hero 6", der vierte Platz im Ranking der erfolgreichsten Disney-Filme, verzeichnete laut The Numbers bei einem Produktionsbudget von 165 Millionen US-Dollar weltweite Einnahmen von über 647 Millionen US-Dollar. Der Film, der am 7. November 2014 in den USA seine Premiere feierte, erzählt die Geschichte einer besonderen Freundschaft zwischen dem aufblasbaren Roboter Baymax und dem jungen Technikgenie Hiro Hamada. Zusammen bilden sie mit einer Gruppe von Freunden ein Team aus Hightech-Helden. "Big Hero 6" ist ein actionreiches Animationsabenteuer, das Elemente aus Comedy, Drama, Familie, Fantasy und Sci-Fi vereint und eine Laufzeit von 102 Minuten hat.

Platz fünf: Vaiana - Das Paradies hat einen Haken

Den fünften Platz konnte "Vaiana - Das Paradies hat einen Haken", international bekannt als "Moana", im Ranking der erfolgreichsten Disney-Filme nach Einspielergebnissen belegen, mit einem weltweiten Box-Office von über 629 Millionen US-Dollar, wie The Numbers berichtet. Der Film wurde mit einem Produktionsbudget von 150 Millionen US-Dollar am 23. November 2016 veröffentlicht und erzählt die Geschichte der mutigen Moana, einer Polynesierin, die sich aufmacht, um einen Fluch zu brechen, der von dem Halbgott Maui über ihr Eiland gebracht wurde. "Vaiana" hat eine Laufzeit von 107 Minuten und ist ein Abenteuer, das in der Animation, Komödie, im Familien- und Fantasygenre sowie im Musikalischen beheimatet ist.

Platz sechs: Rapunzel - Neu verföhnt

"Rapunzel - Neu verföhnt", auch bekannt als "Tangled" (zu Deutsch: "Verheddert"), ist ein US-amerikanischer Computeranimationsfilm von Nathan Greno und Byron Howard aus dem Jahr 2010. Dieser Film, basierend auf dem Märchen "Rapunzel" der Brüder Grimm, wird als der 50. Film im Meisterwerkekanon der Disney Animation Studios geführt und konnte mit weltweiten Einnahmen von rund 582 Millionen US-Dollar an den Kinokassen den sechsten Platz belegen, so The Numbers. Das Produktionsbudget beläuft sich auf 260 Millionen US-Dollar.

Platz sieben: Chaos im Netz

Den siebten Platz, "Chaos im Netz", international auch bekannt als "Ralph Breaks the Internet", ist die Fortsetzung des Animationsfilms "Ralph reichts" und wurde von Phil Johnston und Rich Moore inszeniert. Der Film kam am 21. November 2018 in den USA in die Kinos und erzählt die Geschichte von Ralph und seiner Freundin Vanellope, die ins Internet reisen, um ein Ersatzteil für Vanellopes Videospiel zu finden. Dabei treffen sie auf diverse Internetphänomene und Charaktere, darunter Disney-Prinzessinnen und Stormtrooper, während sie sich durch die vielschichtige Welt des Internets navigieren. Finanziell gesehen spielte "Chaos im Netz" mit einem Produktionsbudget von 175 Millionen US-Dollar weltweit rund 529 Millionen US-Dollar ein, wie The Numbers angibt.

Platz acht: Aladdin

Der Disney-Film "Aladdin" aus dem Jahr 1992, ein animierter Musical-Fantasy-Komödienfilm, belegt den achten Platz im Ranking der erfolgsreichsten Disney-Filme. Basierend auf der arabischen Volksmärchengeschichte von Aladdin aus "Tausendundeine Nacht", wurde der Film von John Musker und Ron Clements produziert und inszeniert. Mit einem Budget von 28 Millionen US-Dollar spielte "Aladdin" weltweit über 504 Millionen US-Dollar ein und war damit der finanziell erfolgreichste Film des Jahres 1992.

Platz neun: Ralph Reichts

"Ralph Reichts" (bekannt als "Wreck-It Ralph" im englischsprachigen Raum) ist ein Animationsfilm von Walt Disney, der am 2. November 2012 in Nordamerika und am 6. Dezember 2012 in Deutschland, Österreich und der Schweiz in die Kinos kam. Der Film erzählt die Geschichte von Ralph, einem Schurken aus einem Arcade-Spiel, der davon träumt, ein Held zu sein. Nach seiner Veröffentlichung wurde "Ralph Reichts" zu einem kommerziellen Erfolg und brachte bei einem Produktionsbudget von 165 Millionen US-Dollar weltweit 496 Millionen Dollar ein, wie The Numbers berichtet. Mit diesen beeindruckenden Einspielergebnissen sicherte sich der Film den neunten Platz im Ranking der erfolgreichsten Disney-Filme.

Platz zehn: Tarzan

"Tarzan", der Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1999 und das Schlusslicht des Top-Ten-Rankings, erschien am 16. Juni 1999 in den Vereinigten Staaten und hat bei einem Produktionsbudget von 145 Millionen US-Dollar weltweit rund 448 Millionen Dollar eingespielt, so The Numbers. Diese Zahlen verhalfen "Tarzan" zum zehnten Platz im Ranking der erfolgreichsten Disney-Filme. Der Film basiert auf der berühmten Tarzan-Geschichte von Edgar Rice Burroughs und schildert das Leben eines jungen Mannes, der nach einem Schiffsunglück von einer Gorillafamilie in den Dschungeln Afrikas aufgezogen wird.

D. Maier / Redaktion finanzen.net