Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 120,01 USD.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 120,01 USD. Bei 120,55 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 230.799 Walt Disney-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 124,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 3,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,26 Prozent.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,865 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,00 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,50 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21,99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 06.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren eingefahren

Hochstufung und Kurszielanhebung: Jefferies zeigt sich bullish für die Disney-Aktie