Mit gutem Beispiel voran? So viele Politikerautos liegen wirklich innerhalb der CO2-Grenze

Seit Januar 2020 gilt in der EU - und somit auch in Deutschland - ein neuer CO2-Flottengrenzwert von 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Das bedeutet, dass der Durchschnitt der Kohlenstoffdioxidemissionen der gesamten Fahrzeugflotte der EU (also aller Autos in der EU) 95 Gramm CO2 pro Kilometer nicht übersteigen dürfen und Verstöße gegen diesen Wert sanktioniert werden sollen. Ein sehr großer Teil der deutschen Politiker nutzt jedoch Fahrzeuge, die extrem hohe CO2-Emissionen verursachen. Dies zeigt der von der europäischen Kommission geförderte 14. Dienstwagencheck der Deutschen Umwelthilfe (DUH).

Durchschnitt der CO2-Emissionen bei Politiker-Dienstwagen beträgt 227 Gramm CO2 pro Kilometer

Erhoben wurden für die Studie zunächst Daten zu den 235 Dienstwagen von 240 deutschen Spitzenpolitikern. Ganze 47 Prozent der Politikerinnen und Politiker fahren Diesel, 43 Prozent fahren Plug-In-Hybride, sechs Prozent fahren E-Autos und drei Prozent Benziner. Das entspricht 111 Dieselfahrzeugen, 101 Plug-Ins, 15 E-Autos und acht Benzinern. Für die Datenauswertung hat die DUH Emissionswerte des Realbetriebs anstelle der (insbesondere bei Plug-Ins oft fälschlichen) Herstellerangaben genutzt. Diese Emissionswerte wurden mithilfe des deutschen Strommix 2019 und einer Verfahrensweise des International Councils of Transportation (ICCT) ermittelt.

Das Ergebnis: Der durchschnittliche Wert der von den deutschen Politikern produzierten CO2-Emissionen beträgt 227 Gramm CO2 pro Kilometer. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vorjahr trotz der neuen EU-Verordnung sogar um zwei Gramm gestiegen und überschreitet den Grenzwert um weit mehr als das Doppelte.

Nur sieben Politiker-Autos im Rahmen des EU-Flottengrenzwertes

Nicht in die Studie einbezogen worden seien die besonders geschützten Fahrzeuge der Bundeskanzlerin, der Verteidigungsministerin sowie des Finanz-, Gesundheits-, Innen- und Außenministers, erklärt die DUH. Von den 235 untersuchten Fahrzeugen jedoch halten sich der Auswertung zufolge nur sieben an den Grenzwert.

Das sind die verschiedenen Modelle des AUDI e-tron 55 von Dr. Jörg Kukies (Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen), Antje Leendertse und Andreas Michaelis (Staatssekretäre im Auswärtigen Amt), Claudia Dörr-Voß (Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie), Martin Jäger (Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sowie Franz Untersteller (Minister für Umwelt, Klima, Energiewirtschaft in Baden-Württemberg), die alle zwischen 93 und 95 Gramm CO2 pro Kilometer verbrauchen. Mit einem Tesla Model 3 AWD Long Range fährt Regine Günther (Senatorin für Umwelt, Verkehr, Klimaschutz in Berlin) unter den deutschen Politikern das umweltfreundlichste Auto und verbraucht nur verhältnismäßig wenige 64 Gramm CO2 pro Kilometer. Alle anderen deutschen Politiker fahren Dienstwagen, die den EU-Grenzwert nicht (annähernd) einhalten.

DUH: "Glaubwürdige Klimapolitik bedeutet den sofortigen Stopp der Förderung der besonders klimaschädlichen Plug-In-Hybride."

Die hohen CO2-Emissionen würden aus der hohen Zahl genutzter Plug-In-Hybride resultieren, erklärt die DUH in einer Pressemitteilung. Diese würden im Realbetrieb oft deutlich mehr verbrauchen als es auf dem Papier stünde. Möglicherweise haben also die 43 Prozent der deutschen Politiker, welche Hybride fahren, durchaus Interesse am Umweltschutz aber wissen schlichtweg nicht, dass sie damit so weit über dem EU-Flottengrenzwert liegen.

An dieser Stelle klärt die DUH auf und zitiert in der Pressemitteilung die stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz mit den Worten: "Unser diesjähriger Dienstwagen-Check zeigt, dass die Regierungspolitikerinnen und -politiker die verbindliche Verpflichtung, CO2 zu reduzieren, selbst nicht umsetzen. Dass es möglich ist, über die Wahl des Dienstwagens ein Zeichen zu setzen, sehen wir an den sieben rein elektrischen Dienstwagen, die den Grenzwert von 95 g CO2/km im realen Verbrauch einhalten. Glaubwürdige Klimapolitik bedeutet den sofortigen Stopp der Förderung der besonders klimaschädlichen Plug-In-Hybride. Ich fordere die Regierungspolitikerinnen und -politiker dazu auf, noch vor der Bundestagswahl auf ein Fahrzeug zu wechseln, das den EU-Flottengrenzwert von 95 g CO2/km im realen Betrieb einhält."

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

