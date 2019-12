SAP verkürzt die Arbeitszeit: Weniger arbeiten bei vollem Gehalt für Väter

Freier Tag ohne Gehaltseinbußen

Für das neue Jahr hat der Softwarekonzern SAP eine erfreuliche Neuerung für alle frischgebackenen Väter unter seinen Mitarbeitern. Sie dürfen nach der Geburt eines Kindes weniger Arbeiten und das bei vollem Gehalt. Ab Januar haben Neu-Väter die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit in den ersten acht Wochen um 20 Prozent zu reduzieren. Ohne Gehalteinbußen können sie so einen Tag in der Woche frei bekommen und mehr Zeit mit der Familie verbringen. Bei einer Mehrlingsgeburt verlängert sich der Zeitraum sogar von acht auf zwölf Wochen. SAP orientiert sich mit dem Angebot an dem gesetzlich geregelten Mutterschutz, der sechs Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin beginnt und frühestens acht Wochen nach der Geburt des Kindes endet. Denn auch die Mutterschutzfrist verlängert sich bei Mehrlings- oder Frühgeburten auf zwölf Wochen nach der Geburt.

SAP arbeitet an Attraktivität

Rund 24.000 Mitarbeiter beschäftigt der Softwarekonzern allein in Deutschland und zwar mehrheitlich Männer. Doch wie viele andere Unternehmen, hat auch SAP mit dem wachsenden Druck zu kämpfen die Mitarbeiter bei Laune und im Betrieb zu halten. Der Fachkräftemangel in etlichen Branchen veranlasst viele Firmen dazu, ihr Angebot für Arbeitnehmer attraktiver zu gestalten. Die Verlängerung der Elternzeit oder die Reduzierung der Arbeitszeit ohne Gehaltseinbußen werden zu immer beliebteren Mitteln, um Mitarbeiter bei Laune zu halten und langfristig an das Unternehmen zu binden. Wie das Handelsblatt berichtet, bietet beispielsweise der PC- und Druckerhersteller Hawlett Packard seinen Angestellten eine sechsmonatige Elternzeit bei vollem Gehalt und auch die Mitarbeiter von Nestlé können künftig eine bezahlte Familienarbeitszeit von bis zu acht Wochen in Anspruch nehmen. Damit erhöht sich der Druck auf die Firmen enorm, da Jobsuchende unter immer mehr attraktiven Angeboten die Wahl haben.

