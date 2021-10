Supermarkt der Zukunft verkauft unbekannte Produkte nur an ausgesuchte Kunden

Neue Produkte auf 400 Quadratmetern

Der als Weekend Supermarkt gestartete Real-Life-Markforschungs-Supermarkt "go2market" hat nach einer Rebranding-Phase im sechsten Bezirk in Wien nun offiziell seine erste Test-Filiale eröffnet. Ausgesuchte Kunden und registrierte Mitglieder können auf über 400 Quadratmetern ab sofort Produkt-Innovationen einkaufen, die am regulären Markt noch nicht erhältlich sind. Wie das Nachrichtenportal t-online berichtet, erhalten die Unternehmen im Gegenzug wertvolle Insights zum Konsumverhalten. Im Sommer 2020 unterzog sich das Startup einem Rebranding und tritt seit Oktober unter der neuen Marke "go2market" auf. Im Rahmen des Rebrandings konnte sich der Gründer Thomas Perdolt für sein Startup im August ein Millioneninvestment sichern.

Nur für registrierte Mitglieder

Wie t-online weiter berichtet, umfasst das Sortiment aktuell rund 160 Produkte, die noch nicht am Markt erhältlich sind, sich gerade in der Launchphase befinden, in anderen Ländern bereits erfolgreich vermarktet werden oder mehr Marktpräsenz benötigen. Das monatlich wechselnde Angebot richtet sich aktuell an maximal 1.500 registrierte Mitglieder. Diese repräsentieren laut "go2market" die durchschnittlich Soziodemografie Österreichs. Dabei wird jeder Einkauf gespeichert, ausgewertet und anschließend unter allen relevanten Parametern der Marktforschung auf verschiedenen Ebenen analysiert. Für die Überwachung des Kaufverhaltens der Kunden wurden im Laden über 60 Kameras angebracht, wobei sechs von ihnen ihre Umgebung in einem 360-Grad-Bereich filmen. Zusätzlich sind Bewegungssensoren in die Regale integriert: "So können wir sehen, vor welchen Regalen die Kunden stehen bleiben, welche Produkte sie sich genauer ansehen und ob sie diese dann letztendlich auch kaufen oder nicht", erklärt go2market-Country Manager Jörg Taubitz. Im Gegenzug für eine monatliche Gebühr erhalten die registrierten Mitglieder ein Einkaufsguthaben von 55 Euro. Angeboten werden Mitgliedschaften mit einem monatlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 12,90 Euro für 12 Monate, 14,90 Euro für sechs Monate oder 16,90 Euro für eine Laufzeit von drei Monaten.

Shoppen via App

Das Startup setzt nicht nur bei seinem Konzept auf die neuesten Technologien, sondern auch beim Einkaufserlebnis selbst, denn um noch präzisere Daten zu erfassen, muss sich jedes aktive Mitglied, das den Markt betritt, über die App im Laden anmelden. So kann das System das Alter und Geschlecht der anwesenden Kunden erfassen und so ein personalisiertes Einkaufserlebnis schaffen. "Wir arbeiten mit einer sogenannten Sound-DNA", erklärt Taubitz gegenüber t-online "So kann die Musik automatisch auf die Zielgruppe abgestimmt werden. Wir wollen den Kunden ein schönes und angenehmes Einkaufserlebnis bescheren." Auch die Bezahlung läuft komplett automatisch und es wird auf Bargeld oder Karte verzichtet. Kunden können als Zahlungsmittel stattdessen die App nutzen, die sowohl die Barcodes der Produkte scannen als auch die Auswahl daraufhin in den digitalen Warenkorb legen kann. Dabei lässt sich jedoch jedes Produkt nur als ein einzelner Artikel erwerben: "Wir wollen ja nicht möglichst viel auf einmal verkaufen, sondern schauen, was am häufigsten gekauft wird", erklärt Taubitz. "Wir wollen, dass sich die Kunden bewusst entscheiden."

