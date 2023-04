Ein Investment wert? - In den USA wurden erstmals seit 1987 mehr Schallplatten als CDs verkauft

2020 überstiegen die Erlöse aus Schallplattenverkäufen bereits die aus CD-Verkäufen

41 Millionen Schallplatten wurden in den USA 2022 verkauft - und nur 33 Millionen CDs. Dies hat die Recording Industry Association of America in einem neuen Bericht bekanntgegeben. Es ist das erste Mal seit 1987, dass mehr Schallplatten verkauft wurden als CDs. Abgezeichnet hat sich die Entwicklung aber tatsächlich schon in den letzten Jahren: Schon 2020 waren die Erlöse aus Schallplattenverkäufen höher als die Einnahmen aus CD-Verkäufen.

2022 wurden in den USA insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar mit physischen Musik-Formaten eingenommen, davon 1,2 Milliarden US-Dollar - ganze 71 Prozent - mit dem Verkauf von Schallplatten. Damit ist der Umsatz aus Schallplattenverkäufen 2022 im Vorjahresvergleich um ganze 17 Prozent gestiegen.

Einnahmen durch Streaming-Abos lagen 2022 erstmals bei über 10 Milliarden US-Dollar

Wer nun plant, in die Industrie für Schallplattenproduktion zu investieren, wird in der Nische jedoch vermutlich auf lange Sicht nur wenig Erfolg haben: Die 1,2 Milliarden US-Dollar Umsatz aus Schallplattenverkäufen machen gerade einmal 7,5 Prozent aller - stetig steigenden - Einnahmen aus Musikverkäufen aus. 2022 wurde in den USA mit dem Verkauf von Musik unabhängig vom Format ein Umsatz von insgesamt 15,9 Milliarden US-Dollar erzielt. 2021 waren es 15,0 Milliarden US-Dollar und 2020 lag der Umsatz noch bei vergleichsweise wenigen 12,1 Milliarden US-Dollar.

Den größten Anteil der Einnahmen (84 Prozent) haben dabei Streaming-Modelle generiert - und von diesen 84 Prozent wurden ganze 77 Prozent über bezahlte Streaming-Abos erwirtschaftet. Damit stiegen die Einnahmen durch Streaming-Abos 2022 erstmals auf über zehn Milliarden US-Dollar. 2022 zahlten 92 Millionen Menschen in den USA für Musik-Streaming, das waren acht Millionen Menschen mehr als noch im Vorjahr.

