Polygon und Warner Music arbeiten an Web3-Musikplattform

• Weiterer Schritt in Richtung virtueller Welt• Starke Partner an Board• Blockchain-übergreifender Handel

Die indische Blockchain-Plattform Polygon kooperiert mit Warner Music sowie dem E-Commerce Unternehmen LGND. Bereits im Januar 2023 soll die gemeinsame Musikplattform LGND Music an den Start gehen.

🎷🎸🎺🎻🥁🎹



A new era in the music industry 🎶@LGND_music announced a multi-year partnership with @warnermusic and Polygon for a new collaborative, digital collectible platform, LGND Music https://t.co/fXxnaPouPH pic.twitter.com/MrdJ4fR8mS