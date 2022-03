"Ziggy": Alexa erhält neues Aktivierungswort

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.973,50 EUR

Am 14. März hat Amazon Deutschland auf YouTube ein Video veröffentlicht, das "Ziggy" vorstellt: Der KI-Sprachassistent Alexa hat ein fünftes Aktivierungswort bekommen.

Alexa reagiert nun auf "Alexa", "Computer", "Echo", "Amazon" oder "Ziggy"

Das Video erklärt, dass Alexa nun nicht mehr nur mit den Aktivierungsworten "Alexa", "Computer", "Echo" oder "Amazon" angesprochen werden kann, sondern in den Einstellungen nun alternativ auch die Einstellung des Befehls "Ziggy" möglich ist.

Ziggy-Vorlage: "Zurück in die Vergangenheit"

Wie das Informationsportal Heise berichtet, wurde der neue Befehl "Ziggy" in den USA bereits 2021 ausgerollt. Dieser Name sei in Anlehnung an den Supercomputer aus der Sci-Fi-Serie "Zurück in die Vergangenheit" (Englisch: "Quantum Leap") ausgesucht worden.

So kann das Aktivierungswort eingestellt werden

Alexa-Nutzer können in den Einstellungen festlegen, mit welchem Befehl sie den Sprachassistenten aktivieren möchten: Unter "Geräte" - "Echo und Alexa" in der Alexa-App kann das Gerät ausgewählt werden, für das der Befehl geändert werden soll. Anschließend kann man über das Zahnradsymbol den Menü-Punkt "Aktivierungswort" entscheiden, auf welchen ihrer fünf Namen Alexa reagieren soll.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pianodiaphragm / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com