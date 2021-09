Sony bietet PS5-Besitzern eine zweite Konsole an

Die PlayStation 5 (PS5) von Sony ist wohl die momentan am stärksten nachgefragte Konsole der Welt. Seit der Release im November 2020 ist die Konsole überwiegend ausverkauft. Mit dem Versprechen in höherer Stückzahl zu produzieren und der Beschränkung auf eine PS5 je Kunde wollte man der hohen Nachfrage Herr werden. Doch nun bietet Sony Kunden, die bereits eine PS5 besitzen, weitere Konsolen an.

Direktverkauf auch bald in Deutschland möglich?

Laut Berichten des Technikmagazins "CHIP" verschickt Sony in den USA derzeit Einladungen an Kunden, die bereits eine PS5 besitzen. In diesen wird ihnen eine weitere Konsole angeboten. Über den Link in der Einladung erhalten die Nutzer einen personalisierten Zugriff auf den Online-Shop von Sony. Hier ist es im Anschluss möglich ohne Wartezeiten eine PS5 zu kaufen. In Deutschland werden die Konsolen ausschließlich über Händler verkauft. Nach Angaben der Videospiele-Zeitschrift "GamePro" soll der Direktverkauf auch in Deutschland ausgebaut werden. Eine PS5 direkt bei Sony zu kaufen, nennt sich "PlayStation Direct" und ist in den USA und in manchen Ländern Europas schon länger eine Option. Das nun einigen Kunden eine zweite Konsole angeboten wird, die sie direkt bei Sony kaufen können, empfinden viele Spieler als unfair.

Überzogene Preise für die PS5?

Die Einladungen zum PS5-Kauf könnten möglicherweise aus Versehen an die Besitzer der Konsole verschickt worden sein. Einige von ihnen könnten allerdings die Einladung zum Kauf nutzen und die PS5 im Anschluss teurer weiterverkaufen. Auf Online-Marktplätzen werden jetzt schon Konsolen zu überzogenen Preisen angeboten. Zumeist von Personen, die nur Profit mit der Hardware machen wollen.

Tim Adler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com