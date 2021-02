Augmented Reality: Das ist der Status Quo bei Apples AR-Brille

Apple-Gerüchteküche

Wie das auf Apple-News spezialisierte Fachportal Apfellike berichtet, soll der Tech-Riese bereits seit einiger Zeit an der Entwicklung seiner ersten Augmented Reality-Brille, kurz AR-Brille, arbeiten.

Die Apfellike-Expterten äußern sich weiterhin zum Status Quo der Entwicklungsphase der Apple-Innovation, die sich auf Berichte der in Taiwan ansässigen Fachzeitschrift Digitimes stützen. Den Analysten zufolge sei das Unternehmen in die zweite Entwicklungsphase der AR-Brille übergegangen, was bedeutet, dass der Release-Zeitpunkt immer näher rücken könnte - eine Entwicklung, die auch der renommierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo bestätigt, so die Experten von t3n.

So könnte Apples Zwei-Stufen-Plan lauten

Laut Apfellike arbeite Apple aktuell an gleich zwei AR-Produkten: Einem AR-Headset und einer AR-Brille. Erstgenanntes Produkt richte sich in erster Linie an Gamer und Anwender, die dieses stationär anwenden. Die AR-Brille soll im Anschluss an das Headset released werden und Nutzern für sie relevante Informationen direkt in das Sichtfeld einblenden. Die Erscheinungszeitpunkte, die hierbei als realistisch betrachtet werden, liegen laut den Analysten von Bloomberg in den Jahren 2022 und 2023.

Das sagt ein Bloomberg-Experte

Wie Bloombergs Apple-Experte Mark Gurman in Erfahrung gebracht haben möchte, soll das AR-Brillenmodell Ähnlichkeiten mit der Oculus Rift aufweisen und sowohl AR- als auch VR-fähig sein. Auch eine schlankere AR-Brillenversion soll Apple in petto haben, welche sich kaum von einer klassischen Brille unterscheiden ließe. Laut t3n gehe Gurman mit Kuo hinsichtlich des Release-Zeitpunktes d’accord, da Apple bereits in der Vergangenheit Produkte ankündigte, die dann jedoch viel später auf den Markt kamen.

Apple Fans müssen sich also noch bis 2022 bzw. 2023 gedulden, bis die Apple-post-iPhone-Ära eingeläutet wird.

