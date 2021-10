Diese Homeoffice-Jobs eignen sich besonders für Berufseinsteiger

Der Start ins Berufsleben

Wer aktuell den Job wechselt oder ins Berufsleben startet, hat es nicht leicht. Zahlreiche Fragen, beispielsweise wie der optimale Start im Homeoffice aussehen mag, was es zu beachten gibt und wie der Kontakt mit den künftigen Kollegen aussehen wird, erschweren den Neustart nur noch zusätzlich. Wie es ist, zuhause zu arbeiten oder zu lernen, hat ein Großteil der Arbeitnehmer in Deutschland inzwischen längst erfahren. Der Start in einen neuen Job stellt die meisten Berufseinsteiger jedoch vor etwas größere Herausforderungen, wenn das Unternehmen aktuell nur noch in Remote-Arbeit funktioniert.

Dabei ist jedoch nicht außer Acht zu lassen, dass die Situation nicht nur für Berufseinsteiger schwierig ist, auch die Unternehmen haben sich unter Umständen noch nicht komplett auf die Veränderungen eingestellt. Es gibt allerdings einige Berufe, bei denen der Start im Homeoffice leichter gelingt als in anderen. Aus diesem Grund hat die auf den Arbeitsmarkt spezialisierte US-Plattform Flexjobs eine Liste von zehn Jobs zusammengestellt, die sich besonders für entsprechend qualifizierte Berufseinsteiger eignen, die mit wenig oder keiner praktischer Erfahrung von zuhause aus ins Berufsleben starten müssen.

Verwaltungsassistent

Die Position als Verwaltungsassistent kann sowohl vor Ort als auch im Homeoffice ausgeübt werden und eignet sich somit optimal für das Arbeiten in den eigenen vier Wänden. Dabei können auch Berufseinsteiger die Aufgaben erfüllen, die größtenteils die Verwaltung von Dokumenten und Transaktionen bis hin zu Aufgaben wie der Planung von Sitzungen und Interviews, der Verwaltung von Reisen, der Beantwortung von Anrufen und der Beantwortung von E-Mails umfassen.

Kundendiensttechniker

Als Kundendiensttechniker kann man seine Aufgaben nahezu vollständig online ausüben, solange man sich auf Computertechnik spezialisiert hat oder eine entsprechende Anstellung hat. Denn während die meisten Kundendiensttechniker im Außendienst tätig sind, können Softwareprobleme auch im Homeoffice behoben werden. Voraussetzung dafür sind jedoch fundierte Fachkenntnisse sowie Kommunikations- und Schreibkenntnisse.

Datenerfasser

Für den Job als Datenerfasser ist grundsätzlich lediglich ein Schreibtisch, ein Stuhl und ein Computer notwendig. Datenerfasser können ihre Aufgaben, wie das Verwalten großer Mengen an Informationen in Datenbanken oder Plattformen, also problemlos von zuhause aus erledigen.

Dolmetscher oder Übersetzer

Wer über gute Sprachkenntnisse, eine entsprechende Ausbildung oder ein Studium verfügt, kann als Dolmetscher oder als Übersetzer arbeiten - und das geht auch von zuhause aus. Zu den typischen Aufgaben gehört es, bei Vorstellungsgesprächen zu vermitteln, Texte und Dokumente zu übersetzen oder zu überprüfen.

Handelsvertreter

Der Beruf als Handelsvertreter ist zwar allgemein als sehr mühsam bekannt, eignet sich jedoch besonders gut für Berufseinsteiger. Denn auch mit wenig oder keiner Erfahrung kann man das Verkaufen von Waren und Dienstleistungen erlernen und telefonisch ausüben.

Bewertung von Suchmaschinen und sozialen Netzwerken

Flexjobs hat jedoch nicht nur altbekannte Jobs in die Liste aufgenommen, sondern auch Berufe, die erst in den letzten Jahren entstanden sind. Darunter auch das Bewerten von Suchmaschinen und sozialen Netzwerken. Diese Arbeit umfasst die Überprüfung der Qualität der Informationen in diesen Medien und eine anschließende Einschätzung dieser.

Technischer Support

Für diejenigen, die sich gut mit Internet und Technik auskennen, könnte ein Job im technischen Support optimal sein. Ähnlich wie bei der Kundenbetreuung kann die Arbeit von zuhause aus online erledigt werden.

Reiseberater

Als Reiseberater sollte man die Aufgaben der Verwaltung und Vermittlung zwischen Kunden und Unternehmen beherrschen, denn Reiseberater sind dafür zuständig, anderen Menschen die Reise zu erleichtern. Dazu zählt das Buchen von Flügen, Unterkünften, Transportmitteln und Ausflügen - was alles online möglich ist.

Lehrer

Egal ob als Privatlehrer oder als Nachhilfelehre - der Beruf des Lehrers kann sowohl in einem Klassenzimmer als auch online ausgeübt werden. Zusätzlich eignet sich der Job auch besonders für Berufseinsteiger.

Werbetexter

Berufseinsteiger, die Journalismus, Germanistik oder ein verwandtes Fach studiert haben, können als Werbetexter arbeiten. Der Job ist nicht nur in den Medien gefragt, sondern auch bei Plattformen, die nach bestimmten Kriterien verfasste Texte benötigen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ruslan Grumble / Shutterstock.com, Ivan Kruk / Shutterstock.com