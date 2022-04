Darum sind attraktive Menschen erfolgreicher

Vorteile in der Schule

Es trifft im Bildungswesen auf beide Seiten zu, dass Attraktivität sie beeinflusst. So haben zwei Studien aus dem 20. Jahrhundert beziehungsweise 2016 bestätigt, dass sowohl Grundschulkinder als auch Studenten sich mehr Stoff vom Unterricht merken können und sich zudem auch besser unterrichtet fühlen, wenn sie die Dozentin oder den Dozenten für attraktiv halten. Andererseits wurden 2015 über 77.000 Studentenausweise von Absolventen der Universität von Denver verglichen, wobei auffällig war, dass attraktivere Frauen im Durchschnitt bessere Noten haben. Bei den männlichen Studenten konnte in derselben Untersuchung kein solcher Zusammenhang zwischen Noten und Aussehen gefunden werden.

Attraktivität hilft in der Arbeitswelt

2005 wurde laut Business Insider ein Experiment ausgeführt, bei welchem man das Auswahlverfahren für Jobanwärter genauer inspizierte. Dabei wurde deutlich, dass attraktive Menschen kompetenter wirken, weil diese ein um mehr als 10 Prozent höheres Gehaltsangebot erhalten haben im Vergleich zu den anderen. Selbst die Wahrscheinlichkeit, dass sich der zukünftige Arbeitgeber bei einer Bewerbung zurückmeldet, ist bei einem als attraktiv empfundenen Bild in der Bewerbung höher. So kam es bei einem Versuch bezüglich dieser Thematik laut BI zu einer durchschnittlichen Rückmeldequote von 30 Prozent, wobei attraktiven Frauen zu 54 Prozent und attraktiven Männern zu 47 Prozent geantwortet wurde. Auch in direkten Verhandlungen mit dem Chef profitieren Menschen, die als attraktiv gelten, da die meisten der Verhandlungspartner auf den "Halo-Effekt" hereinfallen, was bedeutet, dass man den Charakter und die Fähigkeiten vom Aussehen der Person ableitet. Hierdurch und durch das große Selbstbewusstsein sind solche Menschen teilweise sogar in der Lage das Gegenüber, auch beispielsweise Vorgesetzte, teilweise einzuschüchtern. Zudem verfügen sie häufig über hohe soziale Kompetenzen, was ihnen bei Gesprächen zusätzlich Vorteile verschafft.

Die meisten wollen einen attraktiven Partner

Bei einer Umfrage von Wissenschaftlern der Chapman Universität wurde gefragt, was als begehrenswert gilt für einen Partner in einer Beziehung. Die Forscher stellten laut Business Insider fest, dass für den Großteil, nämlich 92 Prozent der Männer und 84 Prozent der Frauen, der befragten Menschen Attraktivität ziemlich das wichtigste Kriterium bei der Partnersuche ist. Dies hängt sicherlich auch mit den gesamten Vorteilen einer attraktiven Person zusammen. So haben solche eben auch in einer Beziehung ein selbstbewussteres Auftreten und der Partner profitiert von ihrer hohen sozialen Kompetenz, die sie durch ihr Aussehen erlangen. Das Ergebnis der Universität Chapman ist jedoch wenig überraschend, da in der heutigen Zeit das Schönheitsideal mehr denn je durch Social Media geprägt wird und den Menschen dieses Aussehen, dann als normal verkauft wird, wodurch die Ansprüche an das Aussehen des Partners immer größer werden ohne das man es merkt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Konstantin Chagin / Shutterstock.com, OPOLJA / Shutterstock.com