Auslandserfahrung im Beruf

Die Frage nach der Relevanz von Auslandserfahrungen für die berufliche Laufbahn wirft ein vielschichtiges Bild auf, das stark von individuellen und beruflichen Kontextfaktoren geprägt ist.

Was wird unter Auslandserfahrung verstanden?

In zahlreichen Stellenausschreibungen findet sich die Präferenz für Auslandserfahrung wieder. Dies ist insbesondere bei Positionen in global operierenden Unternehmen der Fall, wo Führungskräfte und Abteilungsleiter durch längere Aufenthalte in fremden Ländern und Kulturen zusätzliche Qualifikationen erwerben können. Doch was gilt auf dem Arbeitsmarkt als Auslandserfahrung?

Auslandserfahrungen sind vielfältig und können in verschiedenen Formen erlebt werden. Sie beinhalten regelmäßige Beschäftigungen im Ausland, die über ein bloßes Abenteuer hinausgehen und im weitesten Sinne eine Art von Berufserfahrung darstellen. Eine der gängigen Formen von Auslandserfahrung ist das Auslandspraktikum, bei dem Einzelpersonen die Möglichkeit erhalten, in einem anderen Land zu arbeiten und gleichzeitig die Arbeitskultur und Praktiken dieses Landes kennenzulernen, wie "Karrierebibel" in einem Online-Beitrag berichtet. Ein Auslandssemester oder ein vollständiges Auslandsstudium, eventuell unterstützt durch ein Stipendium, sind weitere Möglichkeiten, Auslandserfahrung zu sammeln. Dabei können Studierende ihre akademische Ausbildung in einer internationalen Umgebung fortsetzen und gleichzeitig interkulturelle Kompetenzen entwickeln, so Karrierebibel weiter.

Die sogenannten Summer Sessions sind spezielle, oft kurzfristige akademische Programme im Ausland, die eine intensivere Lernerfahrung in einem anderen kulturellen Kontext bieten. Ein Gap Year im Ausland kann eine weitere Quelle für Auslandserfahrung sein, bei dem Personen ein Jahr lang Reisen, Freiwilligenarbeit oder Praktika im Ausland absolvieren können. Des Weiteren bieten Sprachreisen die Möglichkeit, Sprachkenntnisse zu verbessern und gleichzeitig die Kultur eines anderen Landes zu erleben.

Work-&-Travel-Programme bieten ebenfalls die Gelegenheit, in einem anderen Land zu arbeiten und zu reisen, wohingegen Au-pair Aufenthalte eine einzigartige Möglichkeit bieten, in das tägliche Leben einer Gastfamilie im Ausland integriert zu werden, während gleichzeitig Arbeits- und Spracherfahrung gesammelt wird, so Karrierebibel.

Erworbene Fähigkeiten und die Vorteile der Auslandserfahrung

Durch das Eintauchen in eine andere Kultur und Arbeitsumgebung können Individuen eine Reihe von Fähigkeiten erwerben, die auf dem Arbeitsmarkt geschätzt werden, wie Karrierebibel berichtet. Dazu gehört unter anderem die Fähigkeit zur Anpassung an neue Umgebungen, kulturelle Sensibilität, Offenheit und eine ausgeprägte Eigeninitiative. Diese Eigenschaften können für Arbeitgeber attraktiv sein, da sie oft mit einer erhöhten Problemlösungsfähigkeit und einer verbesserten interpersonellen Kommunikation in Verbindung gebracht werden. Ein Auslandsaufenthalt kann sich dabei im Lebenslauf positiv bemerkbar machen und dazu beitragen, sich von anderen Bewerbern abzuheben und die Personalabteilung zu überzeugen, heißt es weiter.

Die Vorzüge einer Auslandserfahrung können sich auch in der persönlichen Entwicklung manifestieren. Ein Auslandssemester oder ein Jahr im Ausland kann die persönliche Widerstandsfähigkeit stärken und einen erweiterten Blickwinkel auf die Welt ermöglichen. Diese persönliche Entwicklung kann sich positiv auf die berufliche Leistung und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in diversen Teams auswirken.

Darüber hinaus erweitern sich die Vorteile von Auslandserfahrungen über die großen und international operierenden Unternehmen hinaus. Auch deutsche Unternehmen legen zunehmend Wert auf internationale Erfahrungen und Fremdsprachenkenntnisse, wie AIFS in einem Beitrag berichtet. Dies deutet darauf hin, dass der Arbeitsmarkt generell eine größere Wertschätzung für die Fähigkeit entwickelt, in diversen kulturellen Kontexten effektiv zu arbeiten.

Relevanz der Auslandserfahrung anhand unterschiedlicher Berufe

Doch die Relevanz von Auslandserfahrung kann stark variieren, abhängig vom jeweiligen Berufsfeld und den spezifischen Anforderungen der angestrebten Position, so Stepstone in einem Online-Beitrag. In Berufen wie Logistik, Außenhandel und International Marketing, bei denen ein Verständnis für globale Lieferketten, internationale Märkte und unterschiedliche Marktbedingungen erforderlich ist, wird Auslandserfahrung oft als wertvoll erachtet, so Stepstone.

Ebenso können Diplomaten, Piloten und Berater sowie Personen in Positionen des Internationalen Vertriebs, (Unternehmens-)Strategie, Internationales Management oder Corporate Communications durch Auslandserfahrungen ein besseres Verständnis für unterschiedliche Kulturen und globale Geschäftsstrategien entwickeln, heißt es weiter.

In solchen Fällen kann das Fehlen von Auslandserfahrungen ein Nachteil sein. Im Gegensatz dazu benötigen Berufe wie Steuerberater und Psychologen ein tiefes Verständnis für lokale Gesetze, Vorschriften und kulturelle Normen. In diesen Berufen und Branchen könnten lokale Kenntnisse und Erfahrungen möglicherweise wichtiger sein als internationale Erfahrungen, so Stepstone abschließend.

Mögliche Hürden und der Wert der Auslandserfahrung

Die Möglichkeit, wertvolle Auslandserfahrungen zu sammeln, ist jedoch nicht für jeden zugänglich. Finanzielle Herausforderungen oder familiäre Verpflichtungen können die Aussichten für einen Auslandsaufenthalt erheblich einschränken. Es wird besonders hervorgehoben, dass diejenigen, die aus finanziellen oder familiären Gründen auf diese bereichernde Erfahrung verzichten mussten, bei der Besetzung von Stellen möglicherweise benachteiligt sein könnten, wie t3n in einem Online-Artikel berichtet.

Obwohl Auslandserfahrung oft geschätzt wird, repräsentiert sie nur einen von vielen Faktoren, die bei der Einstellungsentscheidung in Betracht gezogen werden, so eine Recruiterin eines großen Verkehrsunternehmens gegenüber dem Portal. Die Ansichten der Personalverantwortlichen können dabei in verschiedenen Unternehmen über den Wert der Auslandserfahrung variieren. Während einige die Auslandserfahrung hoch bewerten, halten andere praktische Erfahrung oder fachliche Qualifikationen für bedeutsamer. So hat eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft und des Deutschen Akademischen Austauschdiensts beleuchtet, dass Personalverantwortliche die praktische Erfahrung von Bewerbern oft als deutlich wichtiger ansehen als die Auslandserfahrung.

D. Maier / Redaktion finanzen.net