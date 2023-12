Über den Standard hinaus: Wie Headhunter mit kreativen Tests die passenden Talente entdecken

Auswahlverfahren

Headhunter William Vanderbloemen wählt mit unkonventionellen Methoden wie nächtlichen SMS-Tests die besten Jobkandidaten aus. Sein innovativer Ansatz gibt Einblicke in die Bedeutung von Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit für die Unternehmenskultur.

Auswahl von Fachkräften mittels innovativem Ansatz

William Vanderbloemen, Gründer und CEO der Vanderbloemen Search Group mit Sitz in Houston, führt ein Executive-Search-Unternehmen, das sich auf die Suche nach hochqualifizierten Fachkräften spezialisiert hat. Sein Unternehmen ist für innovative Ansätze in der Bewerberauswahl bekannt. Ein besonderes Merkmal ist der unkonventionelle Test, den er nach Vorstellungsgesprächen durchführt, wie der Business Insider berichtet.

Nach einem erfolgreichen Vorstellungsgespräch versendet Vanderbloemen laut Business Insider spätabends eine SMS an die Bewerber. In dieser Nachricht, die als Test dient, gibt er an, dass er bedauerlicherweise nicht in der Lage war, den Kandidaten persönlich zu treffen, zeigt jedoch Interesse an einer weiteren Verbindung. Die Geschwindigkeit der Antwort auf diese Nachricht werde von Vanderbloemen als entscheidender Faktor betrachtet. Wenngleich das Nicht-Antworten kein Ausschlusskriterium ist, gelte eine prompte Reaktion als definitiver Pluspunkt.

Reaktionszeit als zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur

Dieser ungewöhnliche Test entstand Business Insider zufolge schon vor rund zehn Jahren, als Vanderbloemen feststellte, dass einige vielversprechende Neueinstellungen nicht die erforderliche schnelle Reaktionszeit für Positionen in seinem Unternehmen aufwiesen. Insbesondere in den Bereichen Vertrieb und Marketing sei eine schnelle Reaktion demnach essenziell.

Vanderbloemen betrachtet die schnelle Antwort auf die SMS als Indikator dafür, ob ein Bewerber gut in die Unternehmenskultur passt, die auf Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit setzt.

Vanderbloemen verlässt sich aber nicht ausschließlich des SMS-Test. Gelegentlich ändert er etwa kurz vor einem geplanten Vorstellungsgespräch den Ort, um die Reaktion des Kandidaten auf unvorhergesehene Änderungen zu beobachten, sollte dies im ausgeschriebenen Jobprofil gefordert sein.

Weitere unkonventionelle Tests

Es gibt auch andere unkonventionelle Tests in der Geschäftswelt, die von Unternehmen angewendet werden, um die Eignung von Bewerbern zu prüfen. Ein Beispiel ist das "Spouse Interview" über ein Abendessen, bei dem der Ehepartner des Bewerbers eingeladen wird, um die soziale Anpassungsfähigkeit zu bewerten, so ein Beitrag auf Boston.com. Ein weiterer gängiger Test ist laut New York Post der sogenannte "Coffee-Cup Test". Hier wird die Aufmerksamkeit für Details und das Engagement für Ordnung und Sauberkeit bewertet, indem getestet wird, ob Bewerber, nach dem Sie in der Küche des Unternehmens eine Kaffee getrunken haben, ihre Tassen selbst wegräumen.

Diese unkonventionellen Tests gehen über die rein fachlichen Qualifikationen hinaus und sollen verschiedene Eigenschaften der Bewerber bewerten. Ob es um soziale Anpassungsfähigkeit, Aufmerksamkeit für Details oder schnelle Reaktionsfähigkeit geht, sie bieten einen tieferen Einblick in die Persönlichkeit und Eignung der Kandidaten für die Unternehmenskultur.

