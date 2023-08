Leistungssteigerung bei Balkonkraftwerken: Hilfreiche Hinweise und Tipps

Balkonkraftwerke

Balkonkraftwerke sind eine aufstrebende Technologie, die es Haus- und Wohnungseigentümern ermöglicht, ihren eigenen Strom zu produzieren und so ihre Abhängigkeit von Energieversorgern zu reduzieren. Doch wie kann man die Stromproduktion eines Balkonkraftwerks optimieren?

Was sind Balkonkraftwerke?

Ein Balkonkraftwerk ist eine kompakte Photovoltaikanlage, die sich ideal für den Einsatz auf Balkonen, Terrassen oder Fensterbrettern eignet. Mit dieser kleinen, aber effektiven Einheit können Sonnenstrahlen in elektrische Energie umgewandelt und direkt in den Haushaltsstromkreislauf eingespeist werden.

Im Zentrum eines Balkonkraftwerks stehen ein oder mehrere Solarmodule, die die Sonnenstrahlen absorbieren und in Gleichstrom umwandeln. Der Gleichstrom wird dann mithilfe eines Wechselrichters in Wechselstrom umgewandelt, der für die meisten Haushaltsgeräte und -systeme kompatibel ist, so die Energieberatung der Verbraucherzentrale in einem Online-Beitrag. Der Wechselrichter ist ein kritischer Bestandteil des Systems, da er sicherstellt, dass der erzeugte Strom sicher und effizient in das Hausnetz eingeleitet werden kann. Ein Netzanschluss verbindet das Balkonkraftwerk schließlich mit einer regulären Steckdose, wodurch der erzeugte Strom nahtlos in das bestehende elektrische System des Hauses integriert werden kann.

Die Leistungskapazität eines Balkonkraftwerks ist in Deutschland bis auf 600 Watt begrenzt, wobei die Photovoltaik Strategie der Bundesregierung eine Erhöhung auf 800 Watt vorsieht, so Home & Smart in einem Online-Beitrag. Diese Kapazität hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Größe, der Anzahl der Solarmodule und der Intensität des Sonnenlichts, das auf die Module fällt. Während diese Leistungswerte deutlich geringer sind als die einer großflächigen Dach-Solaranlage, bieten Balkonkraftwerke dennoch eine Möglichkeit zur Energieerzeugung. Insbesondere in städtischen oder verdichteten Wohngebieten, wo der Zugang zu ausgedehnten Dachflächen möglicherweise eingeschränkt ist, können Balkonkraftwerke eine Alternative für nachhaltige Energieerzeugung darstellen.

Optimierung der Stromproduktion eines Balkonkraftwerks

Es existieren mehrere Faktoren, die die Leistung und damit die Stromproduktion eines Balkonkraftwerks beeinflussen. Im Folgenden werden einige Hinweise zur Steigerung der Effizienz einer solchen Anlage vorgestellt.

Die Ausrichtung und Neigung der Solarmodule spielt eine entscheidende Rolle bei der Effizienz einer Solaranlage, so die Energieberatung der Verbraucherzentrale weiter. Allgemein gilt, dass Module für die beste Leistung nach Süden ausgerichtet und in einem optimalen Winkel zur Sonne geneigt sein sollten. In der Praxis ist dies jedoch nicht immer möglich, insbesondere bei Balkonkraftwerken. Dennoch sollte angestrebt werden, die Module optimal zur Sonne auszurichten und gegebenenfalls Halterungen oder Ständer zu verwenden, um die Neigung zu verbessern.

Verschattungen auf den Solarmodulen können die Leistung einer Anlage erheblich reduzieren. Daher ist es wichtig, die Position der Module so zu wählen, dass sie den größten Teil des Tages unverschattet bleiben. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass die Module höher platziert oder Hindernisse wie Geländer, Pflanzen oder Möbel entfernt oder versetzt werden müssen.

Regelmäßige Reinigung und Wartung tragen ebenso zur Effizienz eines Balkonkraftwerks bei. Staub, Schmutz und Vogelkot können die Leistung der Solarmodule beeinträchtigen. Es wird daher empfohlen, die Module regelmäßig zu reinigen, unter Verwendung von warmem Wasser und einem weichen Tuch oder Schwamm, um Beschädigungen der Module zu vermeiden. Zudem sollte die Anlage regelmäßig auf Schäden oder Fehlfunktionen überprüft werden.

Der Wechselrichter ist das Herzstück einer Solaranlage. Er wandelt den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in für den Haushalt nutzbaren Wechselstrom um. Die Qualität und Leistung des Wechselrichters kann erheblichen Einfluss auf die Gesamtleistung der Anlage haben. Es ist daher sinnvoll, in einen qualitativ hochwertigen und effizienten Wechselrichter zu investieren. Die Berliner Morgenpost empfiehlt dabei in einem Online-Artikel darauf zu achten, dass der Wechselrichter eine deutsche Händleradresse und ein CE-Kennzeichen besitzt. Das Kennzeichen besagt, dass das Produkt vom Hersteller auf EU-Anforderungen für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz geprüft wurde.

Schließlich sollte man noch auf die optimale Ausnutzung des verfügbaren Platzes achten. Der verfügbare Platz auf einem Balkon, einer Terrasse oder einem Fensterbrett kann begrenzt sein. Daher ist es wichtig, diesen so effizient wie möglich zu nutzen. Das kann bedeuten, dass man kompakte Solarmodule auswählt oder die Anordnung der Module optimiert, um die Fläche vollständig zu bedecken.

D. Maier/Redaktion finanzen.net