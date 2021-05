Kurioses Sony-Patent: Sony will Bananen und andere Gegenstände zum PlayStation-Controller machen

Controller aus Haushaltsgegenständen

Oftmals verraten die Patente von Unternehmen einen kleinen Einblick in kommende Technologien und Neuheiten. Doch einige der Patentanmeldung sind so kurios, dass man nicht hinter die Absichten der Konzerne blicken kann. In Sachen verrückte Patentanmeldungen ist Sony oftmals ganz vorne mit dabei und auch die neueste Anmeldung sorgt im Netz für verständnisloses Kopfschütteln. Die Rede ist von einem Sony-Patent für eine Technologie, die es ermöglichen soll, dass Bananen und andere Alltagsgegenstände zu einem Controller für eine Spielekonsole umgewandelt werden können.

"Es wäre wünschenswert, wenn ein Benutzer ein kostengünstiges, einfaches und nicht elektronisches Gerät als Videospiel-Peripheriegerät verwenden könnte", heißt es in dem Patent. Dabei ist es jedoch unklar, ob und inwieweit die Idee überhaupt in die Tat umgesetzt wird, denn in vielen Fällen findet ein Patent nie den Weg auf den Markt. Sollte die Idee dennoch jemals in die Wirklichkeit umgesetzt werden, könnten User künftig PlayStation-Games mit einer Banane oder anderen Dingen steuern. Einzige Voraussetzung laut dem Patent ist ein "nicht leuchtendes passives Objekt, das von einem Benutzer gehalten wird".

Die Umsetzung

Umgesetzt werden soll die Idee mit einer Kamera, die das Objekt in der Hand des Nutzers verfolgt und die Bewegungen als Eingaben im Spiel umsetzt. Auf diesem Weg könnten Spieler so entweder beliebige Objekte als Controller erkennen lassen oder aber ein Spiel wird so vorkonfiguriert, dass der Benutzer aus bestimmten Dingen wählen kann, die als Controller nutzbar sind und somit für die Steuerung verwendet werden können. Wie diese Pläne jedoch in der Umsetzung aussehen sollen, bleibt fraglich. Denn es ist auch durchaus möglich, dass es sich bei diesem Patent um eines von vielen handelt, die Unternehmen zwar einreichen, die es am Ende aber nicht auf den Markt schaffen. Sollte es hingegen anders kommen, würde es ganz neue Spielewelten eröffnen.

