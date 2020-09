So viele Mitarbeiter beschäftigen Startups

Folgen FACEBOOK EMAIL DRUCKEN

Startups sind längst keine Ein- oder Zwei-Leute-Betriebe mehr, wie Achim Berg, Präsident des deutschen Digitalverbandes "Bitkom", in einer Pressemitteilung aussagt. Vor allem in Startup-Hochburgen wie Berlin, München, Köln oder Frankfurt haben sich Startups zu bedeutenden Arbeitgebern entwickelt und nehmen dort eine wichtige Rolle für die gesamte Wirtschaft ein, so Bitkom.