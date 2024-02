Berufliche Entwicklung

Laufbahn- bzw. Karrierecoaching kann Menschen im Beruf wirksam unterstützen und zu deren beruflichen Weiterentwicklung beitragen. Häufig wird Karrierecoaching bei beruflichen Übergängen eingesetzt, doch auch bei anderen beruflichen und privaten Veränderungen bietet sich ein Coaching an.

Positionierung in einem dynamischen Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt befindet sich ein einem ständigen Wandel, was laufend neue Anforderungen, aber auch Möglichkeiten mit sich bringt. Hier setzt das Karriere- bzw. Laufbahncoaching an, ein professioneller Service, der Personen dabei unterstützt, die eigene Karriere gezielt zu gestalten und sich erfolgreich in diesem dynamischen Arbeitsmarkt zu positionieren. Dabei ist das umfassende Karriere- bzw. Laufbahncoaching klar von der Karriereberatung abzugrenzen, bei der der Fokus auf einem konkreten, karrierespezifischen und klar abgegrenzten Thema liegt, erklärt die Karriereberater-Akademie.

Laufbahn- und Karrierecoaching bieten ganzheitliche Betrachtung

Unter Karriere- unter Laufbahncoaching versteht man die professionelle Begleitung von Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung, so das Coaching-Magazin. Hierbei liegen die langfristige Zielerreichung und Zufriedenheit im Schwerpunkt. Der Coach hilft dem Coachee spezielle berufliche Fähigkeiten auszubauen oder zu verbessern, wobei dieser Entwicklungsprozess in erster Linie eine Art Selbstreflexion und Hilfe zur Selbsthilfe darstellt. Unter anderem werden die Stärken, beruflichen Fähigkeiten und Kompetenzen herausgearbeitet und mit dessen Wünsche und mit der Realität auf dem Arbeitsmarkt abgeglichen, erklärt das Ausbildungsinstitut COMPETENCE ON TOP auf seiner Webseite. Durch individuelle Beratung und gezielte Strategien werden berufliche Möglichkeiten abgeleitet und Wege zur beruflichen Weiterentwicklung aufgezeigt. Der Coach leitet den kreativen Prozess an und unterstützt die Entwicklung seines Klienten aus eigener Kraft, indem er ihn durch diesen sehr individuellen Prozess führt, um seinen eigenen Weg zu finden.

Langfristige Investition in die eigene berufliche Entwicklung

Das Laufbahn- bzw. Karrierecoaching eignet sich besonders für Personen, die sich in einer beruflichen Übergangsphase befinden, etwa einem Jobwechsel, beruflicher Neuorientierung oder Karriereaufstieg. Da das Coaching auf einer enorm persönlichen Basis basiert, erachtet es das Karriereportal Karrierebibel als notwendig, dass die Chemie zwischen dem Coach und seinem Klienten, dem Coachee, stimmt. Der Coach wirkt dabei als Prozessbegleiter und gestaltet diesen durch geeignete Fragen und Interventionen. Dadurch kann er dabei helfen, Hindernisse zu identifizieren und zu überwinden, indem er seine Klienten dazu befähigt, eigene Lösungen zu finden.

Typische Themen im Karrierecoaching sind die berufliche Weiterentwicklung, Neu- oder Umorientierung, der Wunsch nach mehr Sinn im Job, Work-Life-Balance, Schaffung von Perspektiven mit Potenzial, aber auch Wendepunkte im Leben, Wiedereinstieg nach der Elternzeit oder langer Krankheit, sowie der Einstieg in die Freiberuflichkeit oder Firmengründung, heißt es auf der Webseite von COMPETENCE ON TOP. Wird der aktuelle Job oder sogar der erlernte Beruf grundsätzlich überdacht, ist es wichtig auch andere Bereiche des Lebens in den Fokus zu nehmen. Dazu gehört das soziale Umfeld, die finanziellen Rahmenbedingungen und die möglichen Zusammenhänge. Aber auch die Betrachtung der eigenen langfristigen Ziele, Wertvorstellungen und Überzeugungen kann hilfreich sein. Dabei steht die individuelle Entwicklung stets im Mittelpunkt, heißt es ergänzend auf der Webseite des Karriere-Instituts INQUA.

Das Laufbahn- bzw. Karrierecoaching kann somit als langfristige Investition in die eigenen Fähigkeiten und berufliche Entwicklung betrachtet werden, die langfristig für berufliche Zufriedenheit sorgen kann.

Redaktion finanzen.net