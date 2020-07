Apple launcht neue Website für Apple Card-Besitzer

Die neue Website card.apple.com soll vor allem mehr Flexibilität und eine größere Unabhängigkeit schaffen. Denn vor ihrer Einführung waren Apple Card-Besitzer zur Verwaltung ihrer Aktionen auf ein iOS -Gerät mit installierter Wallet App angewiesen. Ohne diese war es für Nutzer nicht möglich ihre Saldos einzusehen oder Kreditkartenschulden zu begleichen. Die Wallet App war der Dreh- und Angelpunkt einer jeden Transaktion und Information. Wenn also ein Apple Card-Besitzer sein einziges iPhone verlor, ist ihm somit auch der Zugang zu seiner Kreditkarte abhanden gekommen.

Kartenmanagement nun über Browser möglich

Mit der neu ins Leben gerufenen Website ist fortan allerdings das Kreditkartenmanagement auch über jeden Internetbrowser möglich. Die Abhängigkeit von der Wallet App wird dadurch gemindert. Die Anmeldung auf der Seite card.apple.com erfolgt über die Apple-ID. Anschließend stehen den Kreditkartenbesitzern die Funktionen des neuen Service zur Verfügung. So können sie beispielsweise ihre Saldos checken, die Kreditlinie einsehen oder Kontoauszüge herunterladen. Darüber hinaus ist auch das Bezahlen von Rechnungen und die Planung zukünftiger Zahlungen möglich. Für Apple ist die Ausweitung der Kreditkartenverwaltung ein wichtiger Baustein für einen anhaltenden Erfolg, denn die Apple Card soll innovativ und auf dem neuesten Stand der Technik sein. In der heutigen Zeit ist deshalb eine einfache Handhabung über das Internet unabdingbar.

Was ist die Apple Card?

Die Apple Card ist eine eigens von Apple entwickelte Kreditkarte. Sie soll das Dienstleistungsgeschäft des Unternehmens erweitern und die Funktionen der Wallet App ergänzen. Bereits kurz nach der Beantragung können Nutzer über die Karte digitale Zahlungen tätigen. Die später zugesandte "echte" Kreditkarte aus Titan steht anschließend für Einkäufe in Geschäften zur Verfügung. Da es für Apple allein nicht möglich ist den Service zu betreiben, stecken hinter der Kreditkarte auch noch die Investmentbank Goldman Sachs und der Zahlungsdienstleister MasterCard. Bisher ist die Apple Card nur in den USA erhältlich. Ein Termin für eine Einführung in Deutschland und Europa steht noch nicht fest.

Die Vorteile der Apple Card

Die Apple Card bietet ihren Besitzern einige Vorteile. So ist sie komplett frei von Gebühren und steht deshalb kostenlos zur Verfügung. Es wird lediglich bei einer zu späten Rückzahlung des genutzten Kredits ein Verzugszins fällig. Außerdem zahlt Apple ein tägliches Cashback für Einkäufe mit der Karte. Für jede getätigte Transaktion erhalten Kunden zwei Prozent des Kaufpreises zurück. Für Einkäufe bei Apple selbst und bestimmten anderen Geschäftspartnern, wie beispielsweise Uber, beläuft sich der Cashback sogar auf drei Prozent. Zahlungen mit der Titan-Karte werfen hingegen nur eine Rückerstattung von einem Prozent ab.

Daneben zeichnet sich die Apple Card noch durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit und einen guten Datenschutz aus. So enthält die Titan-Karte keinerlei Informationen bis auf den Namen des Besitzers. Die Kreditkartennummer wird auf dem iPhone aufbewahrt und soll damit besser vor Betrügern geschützt werden.

