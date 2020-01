Die 25 besten Arbeitgeber in Deutschland 2020

Glassdoor zeichnet jährlich die besten Arbeitgeber aus

Die Onlineplattform Glassdoor veröffentlichte kürzlich ihr jährliches Ranking der besten Arbeitgeber Deutschlands für das Jahr 2020. Das Portal sammelt Unternehmensbewertungen von ehemaligen beziehungsweise aktuellen Mitarbeitern. Bewertet werden die Karrierechancen, Gehalt und Zusatzleistungen, sowie Kultur, Führungskräfte und weitere unternehmensinterne Aspekte.

Glassdoor vergibt die Auszeichnung zum "Besten Arbeitgeber" international bereits seit fünf Jahren. In der aktuellen Auswertung wurden die "Best Places to Work" in neun Ländern gekürt, neben Deutschland auch in den USA, Frankreich, Kanada und Großbritannien. Für Argentinien, Brasilien, Mexiko und Singapur wurde das Ranking dieses Jahr zum ersten Mal erstellt.

Porsche von 0 auf 100

Porsche konnte in diesem Jahr den ersten Platz des Rankings in Deutschland erreichen, nachdem der Automobilhersteller im vergangenen Jahr noch nicht in den Top 25 gelistet wurde. Neben Porsche befinden sich acht weitere Konzerne der Autoindustrie unter den besten Arbeitgebern Deutschlands.

Vorjahressieger SAP rutscht im Ranking etwas ab, behauptet sich dennoch erneut in den Top 5. Neben Microsoft kann sich SAP als einziges weiteres Unternehmen in insgesamt sieben Ländern zu den beliebtesten Arbeitgebern zählen. In Brasilien und Argentinien liegt das deutsche Softwareunternehmen sogar auf Rang eins.

Algorithmus wertet Kriterien aus und erstellt Gesamtbewertung

Glassdoor verfolgt bei Erstellung des Rankings eine bestimmte Methodik. Ein Algorithmus ermittelt eine Gesamtbewertung der Unternehmen aus Kriterien wie Qualität, Quantität und Übereinstimmungen der einzelnen Konzernbewertungen. Bewertet werden acht Aspekte eines jeden Unternehmens, die später zu einem kumulierten Gesamtergebnis führen. Ein oder bestenfalls fünf Punkte können erreicht werden.

1. Platz: Porsche

Mit einer Gesamtbewertung von 4,5 Punkten erhält das Stuttgarter Unternehmen den Titel als bester Arbeitgeber Deutschlands 2020. Ein steiler Aufstieg nachdem Porsche im Vorjahr nicht in den Top 25 gelistet wurde.

2. Platz: Infineon Technologies

Das deutsche Technologieunternehmen Infineon Technologies kann seine Vorjahresplatzierung mit einer Gesamtbewertung von 4,5 bestätigen.

3. Platz: Robert Bosch

Der Abgasskandal um das Unternehmen lässt die Beliebtheit bei Arbeitnehmern nicht sinken. Bosch verteidigt mit 4,4 Punkten den bereits im Vorjahr erreichten dritten Platz.

4. Platz: McKinsey & Company

Die amerikanische Unternehmensberatung ist ein Neueinsteiger im Ranking. Mit einer Bewertung von 4,4 erreicht der in New York ansässige Konzern den vierten Platz.

5. Platz: SAP

Die Top 5 wird vom Walldorfer IT-Unternehmen SAP abgerundet. Der beste Arbeitgeber des Vorjahres erreicht im Ranking für 2020 eine Gesamtbewertung von 4,4.

6. Platz: Daimler

Daimler erhält ebenfalls eine Bewertung von 4,4. Nach einer Vorjahresplatzierung auf Rang vier, rutscht der Konzern in diesem Jahr auf Platz sechs.

7. Platz: Europäische Zentralbank

Die in Frankfurt am Main ansässige EZB verpasste im letzten Jahr noch eine Platzierung in der Liste der besten Arbeitgeber. Für das Jahr 2020 erhielt die Zentralbank eine Bewertung von 4,4 Punkten, dies resultiert in einem siebten Platz.

8. Platz: Airbus

Auch das Luftfahrtunternehmen Airbus gewann bei Mitarbeitern an Beliebtheit. Der Konzern springt innerhalb eines Jahres vom 19. auf den achten Platz im Ranking. Arbeitnehmer bewerteten das Unternehmen mit insgesamt 4,3.

9. Platz: Capgemini

Der französische IT-Dienstleister wurde mit 4,3 Punkten bewertet, hierdurch kann er sich um fünf Plätze im Vergleich zu 2019 auf Platz neun verbessern.

10. Platz: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers rundet die Top 10 der besten Arbeitgeber in Deutschland ab. Nachdem das Unternehmen im Vorjahr noch nicht gelistet wurde, befördert eine Gesamtbewertung von 4,3 die Gesellschaft auf Rang zehn.

Plätze 11 bis 25

11. ZF Group, 4,3 Punkte (keine Vorjahresplatzierung)

12. BMW, 4,3 Punkte (Platz 7)

13. Siemens, 4,3 Punkte (Platz 11)

14. PUMA, 4,3 Punkte (keine Vorjahresplatzierung)

15. Max-Planck-Gesellschaft, 4,3 Punkte (Platz 25)

16. Bayer, 4,3 Punkte (Platz 15)

17. Continental, 4,3 Punkte (Platz 10)

18. Roche, 4,3 Punkte (keine Vorjahresplatzierung)

19. Salesforce, 4,3 Punkte (keine Vorjahresplatzierung)

20. Fraunhofer Gesellschaft, 4,3 Punkte (Platz 6)

21. Delivery Hero, 4,2 Punkte (keine Vorjahresplatzierung)

22. Volkswagen, 4,2 Punkte (Platz 13)

23. Microsoft, 4,2 Punkte (keine Vorjahresplatzierung)

24. MHP - A Porsche Company, 4,2 (Platz 9)

25. Deutsche Telekom, 4,2 (keine Vorjahresplatzierung)

