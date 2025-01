Bonusprogramm

Mit Beginn des Jahres 2025 hat REWE die Zusammenarbeit mit Payback beendet und ein eigenes Bonusprogramm eingeführt. Mit REWE Bonus setzt der Supermarkt neue Maßstäbe in der Kundenbindung und bietet Verbrauchern eine innovative Möglichkeit, direkt in Euro zu sparen. Das neue Programm ersetzt das bisherige Punktesammeln durch eine einfachere und transparentere Mechanik. Doch wie funktioniert das System genau, und welche Vorteile bietet es?

Warum sich REWE von Payback trennte

Nach über 14 Jahren Partnerschaft mit Payback entschied REWE, sich von Payback am 29. Dezember 2024 zu trennen und ein eigenständiges Treueprogramm zu starten. Der Hauptgrund war die Möglichkeit, die Kundenerfahrung stärker zu personalisieren und unabhängiger von Drittanbietern wie Payback zu agieren. Durch die Integration des neuen Bonusprogramms in die bestehende REWE App kann der Supermarkt direkter auf das Einkaufsverhalten seiner Kunden eingehen und maßgeschneiderte Angebote erstellen.



Das Unternehmen möchte damit nicht nur die Nutzerbindung erhöhen, sondern auch mehr Kontrolle über die gesammelten Daten gewinnen. Dies ermöglicht es REWE, Trends im Kaufverhalten besser zu analysieren und die eigenen Marketingstrategien gezielt anzupassen, so t3n in einem Online-Beitrag.

So funktioniert REWE Bonus

REWE Bonus ersetzt das Punktesystem von Payback durch ein auf Euro basierendes Guthabensystem. Kunden können Guthaben direkt durch den Einkauf bestimmter Produkte, durch aktivierte Coupons oder Bonusaktionen sammeln. Dieses Guthaben wird in der REWE App angezeigt und kann bei zukünftigen Einkäufen eingelöst werden.

1. Anmeldung und Start-Bonus: Die Teilnahme am Programm erfolgt ausschließlich über die REWE App, die kostenlos für iOS und Android verfügbar ist. Neukunden erhalten direkt nach der Anmeldung einen 5-Euro-Start-Bonus, der beim nächsten Einkauf ab einem Wert von 30 Euro eingelöst werden kann, wie Rewe auf seiner Webseite beschreibt.

2. Sammeln von Guthaben: Das Sammeln von Guthaben erfolgt auf verschiedene Weise: Kunden können durch den Kauf ausgewählter Produkte automatisch Euro-Guthaben erhalten. Zudem stehen regelmäßig wechselnde Coupons und personalisierte Angebote zur Verfügung, die in der App aktiviert werden können. Einige Aktionen, wie der "Bonus-Booster", ermöglichen es, das gesammelte Guthaben zu vervielfachen, wie es weiter heißt.



3. Einlösen des Guthabens: Das gesammelte Guthaben kann flexibel beim nächsten Einkauf eingelöst werden. Kunden haben die Möglichkeit, den Betrag in der App festzulegen und an der Kasse durch Vorzeigen eines QR-Codes zu verrechnen, so Rewe weiter. Diese Funktion gilt sowohl für Einkäufe in den Märkten als auch für Bestellungen über den REWE Liefer- und Abholservice.

Vorteile von REWE Bonus

REWE Bonus bietet zahlreiche Vorteile, die es von herkömmlichen Treueprogrammen abheben, wie das Unternehmen selbst beschreibt:

Transparenz und Einfachheit: Kunden sammeln direkt Euro, ohne komplizierte Umrechnungen von Punkten vornehmen zu müssen.

Personalisierte Angebote: Die App analysiert das Kaufverhalten und bietet Coupons sowie Aktionen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Flexibles Einlösen: Das Guthaben kann in beliebiger Höhe eingelöst werden, ohne an Mindestbeträge gebunden zu sein.

Reaktionen der Kunden

Die Einführung von REWE Bonus wurde von den Kunden gemischt aufgenommen. Viele begrüßen die direkte Euro-Gutschrift und die übersichtliche Darstellung in der App. Besonders die Möglichkeit, personalisierte Angebote zu erhalten, wird als Mehrwert wahrgenommen.

Allerdings äußerten einige Kunden auch Kritik, wie Der Westen in einem Online-Beitrag berichtet. Besonders langjährige Payback-Nutzer bedauern den Wegfall des Punktesystems, das sie bei anderen Partnerunternehmen nutzen konnten. Einige Kunden empfinden das neue System zudem als weniger lohnend, da der gesammelte Betrag oft geringer ausfällt als bei Payback. Zudem konnten die bei Payback gesammelten Punkte bei verschiedenen Partnern eingelöst werden.

D. Maier / Redaktion finanzen.net