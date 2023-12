Must-Reads 2024: Was Top-CEOs wie Carsten Maschmeyer empfehlen

Buchempfehlungen 2024

Im Hinblick auf das Jahr 2024 empfehlen führende Wirtschaftsexperten und Führungspersönlichkeiten eine Reihe von Büchern, die wertvolle Einblicke und Anregungen für verschiedene Herausforderungen und Chancen bieten, die dieses Jahr mit sich bringen könnte.

Ein Artikel von t3n präsentiert eine Sammlung von Buchempfehlungen von Führungskräften verschiedener Branchen.

Führungsstile und Mitarbeiterbeziehungen

Darunter ist auch Country Manager Alexey Samkov von Juniper Networks, der "The Art of Caring Leadership" von Heather Younger empfiehlt, das den Schwerpunkt auf empathische Führung und menschliche Beziehungen am Arbeitsplatz legt. Das Buch biete praktikable Strategien, um Teams in herausfordernden Zeiten zu unterstützen und eine positive Arbeitsatmosphäre zu schaffen.

Christian Gaiser, CEO der Numa Group, hebt unterdessen gegenüber der Onlineplattform des t3n Magazins "Extreme Ownership" von Jocko Willink und Leif Babin hervor. Es teile wertvolle Lektionen von Navy Seals-Offizieren und ihre Übertragbarkeit auf das zivile Führungsleben, mit einem Fokus auf Verantwortungsübernahme und Lernprozesse.

Isabelle Gardt von OMR rät hingegen zum Lesen von "Trust Me" von Karin Lausch, das sich auf Vertrauen und Transparenz in der Führung konzentriere und praxisnahe Methoden zur Stärkung des Vertrauens in Teams anbiete.

"15 Commitments Of Conscious Leadership" von Jim Dethmer, Diana Chapman und Kaley Warner Klemp, vorgeschlagen von Christoph Behn, Gründer und Co-CEO von der Celebrate Company, befasse sich intensiv mit der persönlichen Entwicklung in der Führung und der Bedeutung von Selbstreflexion.

Zeitmanagement und Lebensgestaltung

Die CEO und Mitgründerin von Openers, Carolin Lessoued, stellt "Alle Zeit" von Teresa Bücker vor, ein Buch, das kritisch die Verwendung unserer Zeit untersuche und für die Anerkennung von Zeitwohlstand als essenziellen Lebensaspekt plädiere.

Amanda Maiwald, Co-Gründerin und CEO von Complori, empfiehlt hingegen "Essentialism" von Greg McKeown. Dieses Buch hinterfrage den Umgang mit Ressourcen und Zeit und plädiere für eine fokussierte Priorisierung im Leben und in der Arbeitswelt.

Unternehmensstrategie und Management

In der Kategorie Unternehmensstrategie und Management spricht sich Heidrun Luyt, Global CMO bei Pipedrive, für "Good to Great" von Jim Collins aus. Dieses Buch untersuche, wie Spitzenunternehmen langfristigen Erfolg erzielen und stellt sieben wesentliche Managementprinzipien vor.

Martin Hügli, General Manager Europe bei Back Market, empfiehlt hingegen "Grow the Pie" von Alex Edmans. Das Buch plädiere für die Schaffung von Werten für alle Stakeholder durch anhaltende Innovation und beleuchte die Bedeutung von nachhaltigem Wachstum und Kooperation in der Unternehmenswelt.

Hendrik Freisberg, Director Marketing & Operations DACH bei Malt, spricht sich für "The Pyramid Principle" von Barbara Mintos aus. Dieses Buch biete Methoden zur Verbesserung des strukturierten Denkens und der klaren Kommunikation, besonders wichtig für Menschen am Anfang ihrer Karriere.

Gleichberechtigung und Diversität im Arbeitsleben und Bildungssystem

Laura Bornmann, Keynote-Speaker bei Disrupting Minds, schlägt in der Kategorie Gleichberechtigung und Diversität im Arbeitsleben und Bildungssystem "Von Quotenfrauen und alten weißen Männern" von Annahita Esmailzadeh vor. Das Buch thematisiere Stereotype und Diskriminierung in der Arbeitswelt und bietet Lösungsansätze.

"Co-Leadership" von Stefanie Junghans und Janina Schönitz wird hingegen von Isabel Gebien, Gründerin von Equality 365, hervorgehoben. Das Buch beschreibe einen pragmatischen Ansatz zur Veränderung von Führungsstrukturen und betone die Wichtigkeit von Flexibilität und Diversität in der Arbeitswelt.

Anna-Sophia Kouparanis, CEO bei Ilios Santé GmbH, lenkt die Aufmerksamkeit schließlich auf "Schwimmen muss man selbst" von Pinar Atalay. Dieses Buch befasse sich mit den Herausforderungen und Ungleichheiten im Bildungssystem und betone die Bedeutung von Diversität und Chancengleichheit in der Arbeitswelt.

Anlagestrategien und künstliche Intelligenz

In der Kategorie Anlagestrategien stellt die Finanzbloggerin Celine Nadolny "Die Gier, die Angst und der Herdentrieb der Anleger" von Pirmin Hotz in den Fokus. Es sei eine kritische Betrachtung der Finanzindustrie, die gängige Fehlannahmen und Missverständnisse in Anlagestrategien aufdecke.

Aus der Perspektive des KI-Experten Maximilian Harms, Principal AI Transformation Advisor bei Dataiku, wird in der Kategorie künstliche Intelligenz "Prediction Machines" von Ajay Agrawal, Joshua Gans und Avi Goldfarb besonders hervorgehoben. Das Buch prognostiziere den Einfluss der KI auf Wirtschaft und Arbeitswelt und gebe praxisorientierte Tipps für den Einsatz von KI.

Geopolitik und Gesellschaftliche Entwicklung

Simon Bail, Gründer und Geschäftsführer bei One Climate, schlägt in der Kategorie gesellschaftliche Entwicklung "Gesellschaft des Zuhörens" von Hanzi Freinacht vor. Das Buch biete ein neues Narrativ für Gesellschaft und Politik, das die Bedeutung von psychologischer Entwicklung und emotionalem Reifegrad betone.

Schließlich empfiehlt Johanna Heise, Head of Brands bei Heise Medien, "Die Macht der Geografie" von Tim Marshall. Das Buch nutze geografische Analysen, um die Ursachen von Konflikten und deren Einfluss auf geopolitische Interessen und Handelsbeziehungen zu beleuchten.

D. Maier / Redaktion finanzen.net