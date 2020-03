Nur Ü65: Ein Supermarkt zeigt Solidarität in der Corona-Krise

Ein Supermarkt öffnet ausschließlich für Senioren

In Zeiten der Corona-Pandemie ist vor allem eins gefragt: Solidarität und Rücksicht gegenüber den Mitmenschen. Gerade Risikogruppen wie die älteren Generationen sollten geschützt werden. Um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, sollten besonders sie Menschenansammlungen meiden, so das Robert Koch-Institut. Für sie wird der notwendige Einkauf somit zu einem großen Problem, denn dort treffen viele Bürger aufeinander.

Der norddeutsche Edeka-Markt Streubel in Bremerhaven öffnet aus diesem Anlass an zwei Dienstagen, dem vergangenen 24. März und dem kommenden 31. März, von sieben bis neun Uhr ausschließlich für Kunden ab 65 Jahren. Die Senioren erhalten somit die Chance in Ruhe einzukaufen, sie müssen sich lediglich ausweisen können. Wer zusätzliche Unterstützung benötigt, darf eine Person unter 65 Jahren mitbringen.

Die Filiale möchte den Senioren eine Last abnehmen

Mit der Öffnung möchte die Filiale den Sorgen der Senioren entgegenwirken. So müssen diese nicht mehr um leergeräumte Regale bangen oder Angst haben, sich bei jemandem zu infizieren. Diese Aktion kommt bei den Kunden sehr gut an, viele Kunden zeigten bereits vor dem ersten Termin großes Interesse. Wegen des erwarteten Ansturms und den damit verbundenen Logistik- und Kapazitätsgrenzen wurden die ursprünglich für sonntags angesetzten Öffnungen auf die Dienstage verschoben.

Auch andere Edeka-Filialen zeigen sich solidarisch

Ein Edeka in Hamburg nahm sich ebenfalls den Appell der Bundesregierung zu Herzen und wollte am Sonntag von 12 bis 14 Uhr seine Pforten für Senioren ab 60 Jahren öffnen. Allerdings musste der Edeka in der Großen Bergstraße in Hamburg Altona seine Aktion zum Schutz seiner Mitarbeiter absagen.

Ein Stuttgarter Edeka hingegen ergriff ab Beginn der Woche die Initiative: Die Filiale Fleck am Fasanenhof öffnet nun morgens von sieben bis acht Uhr ausschließlich für Senioren.

