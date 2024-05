Cybersicherheit

In der Ära der Digitalisierung, in der Online-Identitäten und persönliche Daten das neue Gold darstellen, hat die Sicherheit unserer digitalen Konten und Geräte oberste Priorität erlangt. Die jüngste Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz hat neuerliche Bedenken hinsichtlich der Sicherheit unserer digitalen Identitäten aufgeworfen.

Die neue Herausforderung: KI-gesteuerte Passwortknacker

PassGAN ist ein KI-basierter Passwortknacker und besitzt die Fähigkeit, in kürzester Zeit eine beträchtliche Anzahl von Passwörtern zu entschlüsseln, weshalb bisherige Ansätze zur Passwortsicherheit kritisch zu überdenken sind. PassGAN repräsentiert einen Meilenstein in der Evolution der Technologien zum Knacken von Passwörtern, indem es die Potenz Generativer Adversarial Networks (GAN) ausschöpft, um eine neue Herausforderung an die Sicherheitsmechanismen digitaler Authentifizierungssysteme zu stellen. Die KI-Technik illustriert dabei mit Nachdruck, wie mehr als die Hälfte (51 Prozent) der verbreiteten Passwörter in weniger als einer Minute entschlüsselt werden können. Darüber hinaus zeigt sie, dass ein beachtlicher Prozentsatz innerhalb einer Stunde (65 Prozent), eines Tages (71 Prozent) oder eines Monats (81 Prozent) kompromittiert werden kann, wie ein Test von Home Security Heroes belegt. Die fortwährende Neigung zu simplen und leicht zu erratenden Passwörtern bei den Nutzern wird hierdurch hervorgehoben - ein Umstand, der ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko darstellt.

Die besondere Stärke von PassGAN liegt in seiner Fähigkeit, aus tatsächlichen Passwort-Leaks zu lernen, ohne dass eine manuelle Analyse von Passwörtern notwendig ist, wie das Portal weiter berichtet. Durch die Anwendung von Generative Adversarial Network, einem Typ von künstlichen neuronalen Netzwerken, ist PassGAN in der Lage, komplexe Muster und Strukturen in Passwort-Datensätzen zu identifizieren und zu replizieren. Dies ermöglicht es der KI, neue Passwortkombinationen zu generieren, die echten Passwörtern ähneln. Dies steigere die Effizienz des Knackens von Passwörtern erheblich.

Passwortsicherheit bedarf mehr als sechs Zeichen

Die Methodik hinter PassGAN ist ebenso innovativ wie bedrohlich. Durch das Training mit dem RockYou-Datensatz, einer bekannten Sammlung geleakter Passwörter, konnte PassGAN ein tiefes Verständnis für die Eigenschaften und Muster gängiger Passwörter entwickeln. Diese Datenbasis ermöglichte es der KI, die Vorhersagegenauigkeit zu verbessern und die benötigte Zeit zum Passwörter knacken, drastisch zu reduzieren. Die Forschung zeigt, dass Passwörter mit einer Länge von bis zu sieben Zeichen, einschließlich solcher mit Symbolen, in weniger als sechs Minuten geknackt werden können. Im Gegensatz dazu sind Passwörter mit mehr als 18 Zeichen weitaus sicherer, wobei PassGAN Berichten von Home Security Heroes zufolge für die Entschlüsselung einiger extrem komplexer Passwörter sogar Millionen von Jahren benötigen würde.

Die Effektivität von PassGAN in der Generierung und dem Knacken von Passwörtern wirft grundlegende Fragen hinsichtlich der Online-Sicherheit und des Datenschutzes auf. Diese Technologie verdeutlicht, dass herkömmliche Passwörter möglicherweise nicht genügen, um Nutzerdaten vor fortschrittlichen, KI-basierten Angriffen zu schützen - selbst bei vergleichsweise sicher angesehenen Passwörtern.

So schützt man sich vor KI-basierten Angriffen

Die Forschungsergebnisse legen nahe, dass viele Nutzer weiterhin einfache, leicht zu erratende Passwörter bevorzugen, was ihre Daten anfällig für Angriffe macht. Um sich gegen solche fortschrittlichen Angriffe zu schützen, sind folgende Praktiken laut Home Security Heroes entscheidend:

Starke Passwort-Muster verwenden: Die Stärke eines Passworts ist entscheidend, um es vor dem Knacken zu schützen. Die Analyse von PassGAN hat gezeigt, dass ein Passwort, bestehend aus nur Ziffern oder Kleinbuchstaben, selbst bei einer Länge von zehn Zeichen, relativ schnell geknackt werden kann. Ein gemischtes Passwort aus Groß- und Kleinbuchstaben erhöht die benötigte Zeit zum Knacken bereits erheblich. Die Einbeziehung von Zahlen und Symbolen in ein zehn Zeichen langes Passwort kann die Sicherheit auf bis zu fünf Jahre Knackzeit erhöhen. Basierend auf diesen Erkenntnissen sollten Nutzer mindestens 15 Zeichen verwenden, eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen und Symbolen einbeziehen und offensichtliche Muster und Wortfolgen vermeiden, selbst wenn sie die Kriterien für Länge und Zeichentypen erfüllen.

Einzigartige Passwörter für verschiedene Konten: Die Verwendung desselben Passworts für mehrere Konten ist eine weit verbreitete Praxis, die jedoch das Risiko eines flächendeckenden Datenverlusts im Falle eines erfolgreichen Angriffs erhöht. Eine effektive Strategie ist die Erstellung einzigartiger Passwörter für jedes Konto, wobei ein grundlegendes Format beibehalten und je nach Dienst angepasst werden kann. Durch diese Methode wird das Risiko minimiert, dass ein kompromittiertes Passwort den Zugriff auf weitere persönliche oder berufliche Konten ermöglicht.

Regelmäßige Passwortänderungen: Eine weitere wichtige Maßnahme zur Sicherung der digitalen Identität ist die regelmäßige Aktualisierung der Passwörter, idealerweise alle drei bis sechs Monate. Dieser Rhythmus ist besonders relevant, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass das Konto kompromittiert wurde. Ein rechtzeitiger Passwortwechsel kann potenzielle Sicherheitslücken schließen und unbefugten Zugriff verhindern.

Neben diesen von Home Security Heroes vorgeschlagenen Maßnahmen ist die Verwendung eines Passwort-Managers eine weit verbreitete Empfehlung von Cybersicherheitsexperten. Passwort-Manager helfen nicht nur bei der Erstellung komplexer Passwörter, sondern speichern diese auch sicher, sodass Nutzer nicht gezwungen sind, sich jede einzelne Passwortkombination zu merken. Darüber hinaus bietet die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) eine zusätzliche Sicherheitsebene, indem sie eine zweite Bestätigungsstufe einführt, die über das Passwort hinausgeht, um den Zugriff auf Konten zu verifizieren.

D. Maier / Redaktion finanzen.net