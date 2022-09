Dieses Tool weist darauf hin, wenn Daten an Google übertragen werden

Beim Geschäftsmodell von Google dreht sich alles um Daten. Das Unternehmen sammelt unter anderem etliche Informationen über Suchanfragen, um beispielsweise personalisierte Werbung zu schalten. Einem Großteil der Nutzerinnen und Nutzer ist der unersättliche Datenhunger von Google zwar bekannt, jedoch bekommen sie durch den Ablauf im Hintergrund kaum etwas davon mit. Hierdurch vergisst man schnell, dass ständig eigene Nutzerdaten abgesaugt werden und empfindet es womöglich sogar als ganz normal. Um auf die "Datenkrake Google" aber wieder aufmerksam zu machen, schuf der niederländische Entwickler Bert Hubert die Browser-Erweiterung "Googerteller". Diese bringt den eigenen PC dazu, jedes Mal einen Ton von sich zu geben, wenn Daten an Google übertragen werden. Hierdurch soll den Nutzerinnen und Nutzern klar werden, wie häufig ein Austausch von mehr oder weniger persönlichen Informationen stattfindet. In einem Video auf Twitter demonstriert Hubert sein Programm und zeigt, dass der Computer nahezu bei jedem Klick oder Tastendruck einen Ton ausspuckt.

I made a very very simple tool that makes some noise every time your computer sends data to Google. Here a demo on the official Dutch government jobs site. The noise starts while typing the domain name already. Code, currently Linux only: https://t.co/ZjKeOSfYff pic.twitter.com/dEr8ktIGdo