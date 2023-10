DHDL-Investorin

DHDL-Fans aufgepasst! Wer verbirgt sich hinter der charismatischen DHDL-Investorin Dagmar Wörhl?

Miss Germany, Bundestagsabgeordnete, Unternehmerin

Dagmar Wöhrl wurde 1954 in Nürnberg geboren und begann 1983 ein Studium der Rechtswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen, das sie 1987 mit dem zweiten Staatsexamen abschloss. Seit ihrer Zulassung als Rechtsanwältin ist sie erfolgreich sowohl als Juristin als auch als Unternehmerin tätig. Sie war Gesellschafterin der DACA Parkhausverwaltungs GmbH und ist derzeit als geschäftsführende Gesellschafterin der MiDa Parkverwaltungs- und Werbegesellschaft GmbH in Nürnberg tätig. Seit 1984 ist sie mit dem Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl verheiratet.

Dagmar Wöhrl ist evangelisch und Mitglied der CSU, für die sie 1994 bis 2013 im Deutschen Bundestag saß. Während ihrer politischen Laufbahn bekleidete sie verschiedene bedeutende Positionen. Von 2002 bis 2005 fungierte sie als wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und von 2005 bis 2009 war sie parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.

Neben ihrer politischen Karriere nahm Dagmar Wöhrl in den 70er Jahren auch an verschiedenen Schönheitswettbewerben teil und erlangte im Jahr 1977 den Titel Miss Germany. Im selben Jahr erreichte sie den zweiten Platz im internationalen Wettbewerb in Tokio als Miss International. Ihren Rückzug aus der Politik kündigte sie im Jahr 2016 an.

Seit 2017 bei DHDL

Nach ihrem Ausscheiden aus der Politik im Januar 2017 wurde bekannt, dass Dagmar Wöhrl als eine der Investoren in der Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen" die Position des ausgeschiedenen Jochen Schweizer übernehmen würde, die sie bis heute innehat. Im selben Jahr gründete sie auch die Unternehmensberatung DGWoehrl Consulting GmbH.

Neben ihrer beruflichen Tätigkeit zeigte sie auch großes ehrenamtliches Engagement. Sie ist Gründerin mehrerer Stiftungen und setzte sich unter anderem im Kunstbeirat des Deutschen Bundestages, bei Aktion Deutschland Hilft und der deutschen UNESCO-Kommission ein. Im Jahr 2008 wurde sie für ihr Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Nach dem tragischen Tod ihres Sohnes im Jahr 2005 gründete sie zudem die Emanuel-Wöhrl-Stiftung, die den Opfern des verheerenden Tsunamis im Dezember 2004 in Sri Lanka finanzielle Hilfe leistete.

