Apple präsentiert die besten Apps des Jahres 2020 im App Store

Diese wurden von Apple in einer auf den 1. Dezember datierten Meldung bzw. in einem "Update" im unternehmenseigenen Newsroom gekürt. Hier wurden die 15 "besten Apps und Spiele" präsentiert, die die Welt im Jahr 2020 "inspirierten", so der Beitrag in Apples Newsroom.

Fitness App ist iPhone-App des Jahres

Die beste iPhone-App des Jahres 2020 wurde die Fitness-App "Wakeout!". Die Entwickler animierten die Nutzer zu mehr Bewegung im ungewohnten Alltag, mit leicht ausführbaren Übungen in den Homeoffices und den Klassenzimmern. Als beste iPad-App des Jahres 2020 wurde die Software zur Schaltung von Video- und Audio-Konferenzen Zoom gekürt. Zoom trug und trägt noch immer dazu bei, dass trotz Homeoffice, Homeschooling und Online-Studienbetrieb Meetings und Lehr- bzw. Lernveranstaltungen einem möglichst geregelten Ablauf folgen können. Auch im privaten Bereich hat der Dienst unlängst Einzug gehalten, wo Zoom unter anderem bei Familienfeiern, Verabredungen mit Freunden oder gar Hochzeiten Anwendung findet.

Disney+ mit erfolgreichem Start

Auf dem Mac streicht die Terminverwaltungs- und Kalender-App "Fantastical" den ersten Platz ein. Die Apple-TV-App des Jahres geht an Disneys Streaming-Dienst "Disney+", der im März 2020 in Deutschland an den Start ging. Dabei musste der Dienst aufgrund einer erwarteten hohen Auslastung der Gesamtbandbreitnutzung ebenso wie andere Streaming-Anbieter auch hierzulande zu Anfang seine Bitrate um 25 Prozent reduzieren. Auf der Apple-Watch rangiert die App für "Schlaf und Achtsamkeit", "Endel", auf Rang eins. Der Dienst "kreiert persönliche Klangwelten", die Körper und Kopf zu mehr Konzentration, Entspannung, Wohlbefinden und Ausgeglichenheit verhelfen sollen, so die Beschreibung im App Store.

Die Fantasiewelten aus den Spielen "Genshin Impact" (iPhone-Spiel des Jahres), "Legends of Runeterra" (iPad-Spiel des Jahres), "Disco Elysium" (Mac-Spiel des Jahres), "Dandara Trials of Fear" (Apple-TV-Spiel des Jahres) oder "Sneaky Sasquatch" (Apple Arcade-Spiel des Jahres) boten den Nutzern einen Zufluchtsort aus dem von der Pandemie bestimmten Alltag.

Fünf Apps für mehr Hilfsbereitschaft

Darüber hinaus kürte Apple fünf Apps, die im Laufe des Jahres maßgeblich zu einem stärkeren Trend hin zu mehr Hilfsbereitschaft beitrugen. Zum einen die App "Shine", die den Nutzern zu einer besseren Selbstversorgung verhalf. Ebenso die App "Explain Everything Whiteboard", die Remote-Klassenzimmer zum Leben erweckten und Lehrern sowie Schulen zur digitalen Lehre verhalf. Zudem die App "Caribu", die Familien zusammenbrachte und zu ihrem Videotelefonie-Dienst ein Angebot von einem Dutzend an interaktiven Spielen hinzufügte. Außerdem die beiden Apps "Pokémon Go" und "ShareTheMeal". Letztere ist eine Initiative des "World Food Programms (WFP)" der Vereinten Nationen, das jedes Jahr mehr als 86 Millionen Menschen in rund 83 Ländern mit Nahrungsmittel unterstützt.

Positive kulturelle Wirkung

Neben ihren inspirierenden Wirkungen haben die Apps das Leben der Menschen "leichter und gesünder" gemacht, zudem sei eine stärkere Verbindung unter den Menschen ermöglicht worden, so Apple in dem Update. Dabei würden sich die Apps durch ihre "hohe Qualität, kreativen Designs, Benutzerfreundlichkeit und innovativen Technologien" auszeichnen und gleichermaßen für ihre positive kulturelle Wirkung, Hilfsbereitschaft und Bedeutung gefeiert werden. Außerdem haben sie dazu beigetragen, fit und fürsorglich zu bleiben, die Bildung unserer Kinder aufrechtzuerhalten und den Hunger zu bekämpfen. So die Worte von Apple Fellow Phil Schiller.

