Die Höhle der Löwen

Tijen Onaran gehört ab der 14. Staffel der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" zur Jury. Als Investorin unterstützt sie junge Startups, ihr Fokus liegt dabei auf von Frauen (mit-)gegründeten Unternehmen. Wer ist die 38-Jährige?

In der 14. Staffel der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" (DHDL) werden in der Jury wieder neue Gesichter zu sehen sein. Erscheinen wird die neue Staffel vermutlich Ende August. Unter den neuen Gesichtern befindet sich auch Tijen Onaran, die mit ihrem politischen Engagement Schwung in die Bude bringen soll.

Tijen Onaran ist Gründerin und Business-Influencerin

Geboren wurde Onaran Mitte der 80er-Jahre in Karlsruhe, nach dem Abitur machte sie an der Universität Heidelberg ihren Magister in Politik, Geschichte und öffentlichem Recht. Im Alter von 20 Jahren kandidierte Onaran bei der Landtagswahl Baden-Württemberg für die FDP. Sie erhielt damals zwar kein Mandat, engagierte sich aber weiter in der Politik. Mittlerweile ist die 38-Jährige als Gründerin der Beratungsunternehmen Global Digital Women und ACI erfolgreich: Beide Startups haben nach Angaben Onarans auf ihrer Website als erste Unternehmen mit Diversitätsfokus den Deutschen Exzellenzpreis gewonnen.

Mit ihrem unternehmerischen Erfolg ist Onaran auch in den sozialen Medien als Influencerin präsent, so folgen ihr etwa auf der Karriereplattform LinkedIn rund 150.000 Menschen. Ihre Expertentipps finden außerdem regelmäßig bei großen Zeitschriften wie dem Handelsblatt, dem Manager Magazin und früher auch bei der WirtschaftsWoche in Form von Gastbeiträgen Gehör.

Onaran berichtet von Vorurteilen in der Startup-Szene

Neben ihrer Expertise qualifizieren die junge Jurorin auch erste Erfahrungen als Startup-Investorin für ihre Rolle bei DHDL - obwohl man sich im Umfeld der Show nach Berichten von Gründerszene wohl fragt, woher Onaran das Geld für ihre Investitionen als Löwin nehmen will. Die Skepsis komme daher, dass Onaran 2020 einen Risikokapitalfonds für Frauen in Höhe von 50 Millionen Euro angekündigt hatte, dieses Projekt bisher jedoch nicht umgesetzt wurde. Zu dieser Frage äußerte sich Onaran im Interview mit Gründerszene klar und deutlich: "Als […] Frau mit Migrationshintergrund und meiner Geschichte des sozialen Aufstiegs ist es leider immer noch so, dass ich auch als Unternehmerin täglich mit derartigen Vorurteilen konfrontiert werde. Ich denke, es spricht für sich, dass ich in den letzten drei Jahren 440.000 Euro in von Frauen gegründete Startups investiert habe."

Auch am Set setzt sich Onaran laut Gründerszene Insidern zufolge für ihre Überzeugungen ein - so hätten sich Menschen hinter den Kulissen darüber beschwert, dass Onaran auch vor laufender Kamera immer wieder darauf hinweist, wenn nicht korrekt gegendert wird. Das komme bei den anderen Jurorinnen und Juroren nicht immer gut an.

Wie geht es für Onaran weiter?

Onaran selbst, so das Informationsportal, habe sich im Interview offen zu ihren Erfahrungen am DHDL-Set geäußert. So würden einige der anderen Showteilnehmenden ihren Namen wiederholt falsch aussprechen und ihre Beschwerde darüber käme bei den Jurorinnen und Juroren nicht gut an. "Diskriminierung im Alltag beginnt oft schon mit kleinen Dingen", so die Löwin, die bei einigen Teilnehmenden sehr beliebt zu sein scheint. "Sie wirkt wie eine junge Version von Judith Williams", zitiert Gründerszene einen Insider. Onaran habe Ahnung und stelle den Gründerinnen und Gründern bessere Fragen als andere Jury-Mitglieder. Alles in allem scheint Onaran als junge Investorin ihrer Linie treu zu bleiben und sich auch bei DHDL für Frauen und diverse Startups einzusetzen. Wie es nach der Staffel für die Löwin weitergeht, bleibt abzuwarten.

