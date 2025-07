Digitales Einkaufen

Ab 4. August 2025 führt Lidl den digitalen Pfandbon bundesweit ein. Kunden speichern ihren Pfand über die Lidl Plus App und lösen ihn automatisch an der Kasse ein. Papierbons bleiben optional - die neue Lösung spart Müll und vereinfacht den Ablauf.

Digitalisierung im Supermarktalltag

Lidl führt laut eigenen Angaben als erster Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland einen digitalen Pfandbon flächendeckend ein. Ab dem 4. August 2025 steht die neue Funktion bundesweit in allen Filialen zur Verfügung. Ziel ist es, den Kassenprozess zu vereinfachen und den Papierverbrauch zu senken, um so einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

So funktioniert der digitale Pfandbon

Der digitale Pfandbon wird über die Lidl Plus App gespeichert und kann beim Einkauf automatisch eingelöst werden - einfach durch das Scannen der Lidl Plus Karte an der Kasse, sofern der Bon nicht manuell deaktiviert wurde. Kunden behalten in der App jederzeit den Überblick über alle verfügbaren und bereits eingelösten Pfandbeträge.

Vorteile für Kunden

Der digitale Pfandbon macht das Sammeln und Aufbewahren von Papierbelegen überflüssig. Kunden verlieren keine Bons mehr und haben ihre Pfandbeträge jederzeit im Blick - direkt in der Lidl Plus App. Auch das Einlösen wird vereinfacht: Beim Scannen der Kundenkarte an der Kasse wird der Pfand automatisch abgezogen. Das spart Zeit und sorgt für mehr Komfort beim Einkauf.

Papierbon bleibt weiterhin möglich

Trotz der neuen digitalen Lösung bleibt der klassische Papierbon erhalten. Kunden können selbst entscheiden, ob sie ihren Pfand digital über die Lidl Plus App oder weiterhin in gedruckter Form einlösen möchten. Beide Varianten sind deutschlandweit in allen Filialen gültig. "Wir lassen unseren Kunden die Wahl […] und setzen gleichzeitig ein starkes Zeichen für kundenfreundliche Digitalisierung", betont Florian Späth, Geschäftsführer Kunde Sales der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

Erfahrungen aus der Testphase

Bevor der digitale Pfandbon deutschlandweit eingeführt wurde, testete Lidl das System erfolgreich in ausgewählten Filialen. Die Rückmeldungen fielen laut Unternehmen positiv aus. Ein ähnliches Prinzip kennen Lidl Plus Nutzer bereits vom digitalen Kassenbon, der seit 2019 verfügbar ist. Die Einführung des digitalen Pfandbons gilt nun als konsequente Weiterentwicklung auf dem Weg zu einem moderneren Einkaufserlebnis.

Redaktion finanzen.net