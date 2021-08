Ab 2023: Bundesländer wollen digitale Schulzeugnisse ausstellen

Abschlusszeugnis in digitaler Form

Unser Alltag wird spätestens seit dem Beginn der Corona-Pandemie aufgrund von Homeoffice, Homeschooling und Onlinemeetings immer digitaler und ortsunabhängiger. Doch nun scheint es, als würde sich der nächste Schritt in Richtung eines digitalen Zeitalters ankündigen. Denn wie verschiedene deutsche Medien vermehrt berichten, soll es in naher Zukunft deutschlandweit ein digitales Schulzeugnis geben. Einige Bundesländer, wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen, wollen den ersten Abiturienten ihr Abschlusszeugnis noch in diesem Jahr in digitaler Form ausstellen. Spätestens ab 2023 soll diese Form der Zeugnisübergabe dann flächendeckend in Deutschland eingeführt werden.

Testphase hat bereits begonnen

Die erste Testphase für die Ausstellung eines digitalen Zeugnisses hat bereits begonnen. Gegenüber dem WDR erklärt NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer, dass innerhalb der letzten Wochen in Nordrhein-Westfalen bereits 133 Schulen kontaktiert wurden, mit der Frage, ob sie Teil des Projekts sein wollen. "Wir haben den ersten Jahrgang an Gymnasien und Gesamtschulen, die - wenn sie wollen - ein digitales Abschlusszeugnis in den Händen halten können und sich damit zunächst an zwei Hochschulen - in Aachen und in Köln - bewerben können." Insgesamt soll die neue Form der Zeugnisses zwei Jahre lang getestet werden und bei einer positiven Resonanz schließlich flächendeckend zum Einsatz kommen. Dabei soll sich das Projekt zunächst auf Abschlusszeugnisse konzentrieren und später um Zeugnisse der jüngeren Jahrgänge ergänzt werden.

Gründe für die Umstellung

Das Ausstellen eines digitalen Zeugnisses scheint in Zeiten der voranschreitenden Digitalisierung ein logischer Schritt. Besonders im Hinblick auf den weitestgehend online stattfindenden Bewerbungsprozess bei Studien- und Ausbildungsplätzen ist eine Umstellung sinnvoll. Hinzu kommt, dass Papierzeugnisse oftmals leicht zu fälschen sind, während das digitale Zeugnis vor jeglichen Manipulationen geschützt sein soll. "Die Bundesdruckerei stellt das digitale Zeugnis fälschungssicher her. Es können auch keine Daten ausgelesen werden. Es kann lediglich bestätigt werden, dass es sich um ein echtes Zeugnis handelt", sagte Gebauer.

