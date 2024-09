Deutschland nicht in den Top Ten: In diesen Ländern leben die reichsten Menschen der Welt

Durchschnittsvermögen

Im UBS Global Wealth Report 2024 wird das durchschnittliche Vermögen pro Erwachsenem in den weltweit führenden Volkswirtschaften untersucht. Doch die Ergebnisse zeigen, dass Deutschland trotz starker Wirtschaft nicht in die Top Ten aufgestiegen ist.

Das folgende Ranking beruht auf den Daten des UBS Global Wealth Report 2024, der am 13. Juli 2024 veröffentlicht wurde und analysiert das durchschnittliche Vermögen pro Erwachsenem in verschiedenen Ländern, wodurch es damit einen detaillierten Überblick über die globale Vermögensverteilung bieten kann. Die jährlich erhobenen Daten geben Aufschluss über die Dynamik der Vermögensverhältnisse weltweit. Deutschland ist in diesem Jahr nicht unter den Top Ten zu finden, was auf die spezifische Vermögensverteilung und das durchschnittliche Einkommen zurückzuführen ist.

