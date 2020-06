ADAC wirbt mit attraktiven Angeboten für Elektromobilität

ADAC bietet Elektrofahrzeuge zu günstigen Konditionen an

Der ADAC geht in puncto nachhaltiger Mobilität in die Offensive, so bietet der Automobilclub vermehrt Elektrofahrzeuge zu attraktiven Konditionen an. Dabei können ADAC-Mitglieder Neu- sowie Gebrauchtfahrzeuge ab einem Zinssatz von 2,39 Prozent mit einer beliebig langen Laufzeit finanzieren.

Ermöglicht wird dieses Angebot durch eine Zusammenarbeit der ADAC Finanzdienste GmbH und Bank11.

Gegenüber dem Presseportal kommentiert Jörg Helten vom ADAC SE Vorstand das Programm wie folgt: "Im Zuge unserer Elektro-Offensive wollen wir noch mehr ADAC Mitglieder elektrisch auf die Straße bringen. […] Das Angebot an gebrauchten Elektrofahrzeugen wächst, insbesondere durch die Leasingrückläufer. Der Kauf eines gebrauchten Elektroautos wird damit zur echten Alternative, zumal die Bundesregierung seit kurzem den Absatz neuer und junger gebrauchter E-Fahrzeuge mit einem Umweltbonus unterstützt."

Attraktives Leasingangebot

Aber auch für denjenigen, der keine langfristige finanzielle Verpflichtung eingehen möchte und trotzdem bestrebt auf Elektromobilität umzusteigen, hat der ADAC ein lukratives Angebot parat.

So bietet der Automobilclub seinen Mitgliedern den vollelektrischen Nissan Leaf über sechs Monate für jeweils 299 Euro zur Miete an. Damit könnte der ADAC dem ein oder anderen Zweifler den Schritt zur nachhaltigen Fortbewegung erleichtern, denn nach Beendigung der sechsmonatigen Probezeit steht es dem Verbraucher offen, ob er das Fahrzeug kauft, least oder einfach wieder zurückgibt.

Dementsprechend stehen die Nutzer lediglich einer Verbindlichkeit in Höhe von insgesamt 1.794 Euro gegenüber, ohne vertraglich an das Fahrzeug gebunden zu sein. Und dennoch bleibt genügend Zeit, um den Vorurteilen der Elektromobilität eigenhändig auf den Grund zu gehen.

Das vom ADAC geschnürte Paket enthält zudem eine Vollkaskoversicherung mit 1.000 Euro Selbstbeteiligung sowie 7.500 Kilometer Laufleistung, ohne mehr als die versprochenen 299 Euro bezahlen zu müssen.

Der Nissan Leaf

Bei dem angebotenen Fahrzeug handelt es sich um einen Nissan Leaf ZE1 MY19 mit vollelektrischem Motor, welcher 110 kW beziehungsweise 150 PS auf die Straße bringt. Die maximale Reichweite soll laut Hersteller bei 270 Kilometern liegen.

Der PKW kommt mit der Tekna-Ausstattung, also dem Premiumpaket von Nissan. Darin enthalten sind neben der Serienausstattung ein Tempomat mit automatischem Abstandsregler, ein Spurhalteassistent und Notbremssystem, welches Fußgänger erkennen soll.

Hinsichtlich Multimedia und weiterer Ausstattung ist der Leaf mit dem Nissan Connect Infotainmentsystem - mit Apple Carplay und Android Auto Vorbereitung - ausgestattet. Zudem lassen sich diverse Funktionen über eine App steuern sowie Informationen abrufen.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bubble_Tea Stock / Shutterstock.com