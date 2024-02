E-Autos

E-Autos erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Ein Gerücht hält sich nach wie vor hartnäckig - die Gefahr, dass das Fahrzeug schnell Feuer fängt. Was ist dran an der Behauptung?

Brandgefahr nicht höher als bei herkömmlichen Wagen

Wie bei allen elektrischen Geräten gibt es auch bei Elektroautos eine Brandgefahr. Besonders gefährlich wird es, wenn die Batterien der Fahrzeuge sich entzünden. Das Gerücht, dass die Gefahr von brennenden E-Autos besonders hoch ist, stimmt allerdings so nicht. Laut DEKRA-Unfallforscher Markus Egelhaaf würden Fahrzeugbrände an Elektro- und Hybridfahrzeugen nicht unbedingt häufiger vorkommen als bei konventionellen Verbrennern. Zahlen aus Skandinavien stützen diese Aussage - wie elektroauto -news berichtet, habe es in ganz Norwegen in den Jahren 2019 bis 2021 2.334 Fahrzeugbrände von Autos mit Verbrennermotor gegeben, aber nur 59 von E-Autos, was einer Quote von lediglich zwei Prozent entspricht.

Mit der steigenden Anzahl zugelassener Elektro- und Hybridfahrzeuge erhöht sich automatisch auch die Zahl derjenigen Wagen, bei denen es Probleme gibt. Moderne E-Autos seien auch während des Ladevorgangs laut t3n.de "so sicher wie jedes andere geparkte Fahrzeug". Laut dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) wäre es zudem sehr unwahrscheinlich, dass ein E-Auto nach einem Unfall Feuer fängt. Bei Crashtests würden E-Autos sogar häufig besser als herkömmliche Wagen abschneiden, da die elektrischen Komponenten so ausgelegt seien, dass der Stromzufluss zur Batterie gekappt würde, falls es zu einem Systemdefekt kommt. Somit würde die Batterie automatisch von anderen Hochvolt-Komponenten getrennt. Gefährlich würde es nur dann werden, wenn der Schutzmechanismus beim Unfall ebenfalls beschädigt wurde. Laut ADAC besteht, wie bei allen anderen Fahrzeugen auch, die Gefahr, dass sich das Fahrzeug aufgrund eines Defektes selbst entzündet. Allerdings gibt es laut ADAC keinerlei Evidenz, dass dies bei E-Autos häufiger vorkomme als bei anderen Fahrzeugen.

Vorgehensweise bei Brand

Was sollte man allerdings tun, wenn es zu einem Brand beim eigenen E-Auto kommt? Laut dem MDR ist es bei einer Panne wichtig, nicht selbst zu probieren, die Hochvoltkomponenten zu trennen. Stattdessen sollte man auf Hilfe warten. Bei einem Brand gelten ansonsten auch die gleichen Vorgehensweisen wie bei einem Brand an einem herkömmlichen Wagen: das Auto schnellstmöglich verlassen, den Brand melden und dem Wagen fernbleiben. Die Löschung kann allerdings für die Feuerwehr etwas komplizierter werden, da laut dem MDR der Batteriebrand vor allem mit viel Wasser bekämpft werden muss, um die Speicherzellen zu kühlen.

