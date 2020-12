Tschechisches Startup will Deutschland erobern: Rewe und Edeka bekommen Konkurrenz

Deutschlandstart vorverlegt

Das tschechische E-Commerce-Startup Rohlik kommt nach Deutschland. Es soll hier ab dem ersten Quartal 2021 unter dem Namen "Knuspr" vertrieben werden. Zunächst war Rohliks Expansion nach Deutschland erst für das Jahr 2025 geplant, so CHIP. Wegen der Coronapandemie und den dadurch steigenden Online-Bestellungen der deutschen Konsumenten verlegt das von Tomas Cupr in 2014 gegründete E-Food-Startup seinen Deutschlandstart nun vor. Statt 2025 startet Rohlik nun bereits im ersten Quartal 2021 in Deutschland. Der Online-Supermarkt gilt bereits jetzt als eines der erfolgreichsten Online-Lebensmittelhändler Europas, berichtet W&V.

Rohliks deutsche Marke "Knuspr.de" soll zunächst in München starten. Später sollen weitere Standorte in Frankfurt, Stuttgart und Köln hinzukommen. Deutschland ist jedoch nicht das einzige Land, in das Rohlik expandiert. Unter dem Namen "Gurkerl" wird Rohlik im Dezember 2020 erstmals Lebensmittel in und um Wien ausliefern. Außerdem ist der Online-Supermarkt neben Tschechien bereits in Ungarn unter dem Namen "Kifli" präsent.

Amazon Fresh und Rewe bekommen Konkurrenz

Aber warum ist Rohlik so erfolgreich? Dies kann "Ring of Fire" zufolge mit Rohliks Konzept zusammenzuhängen. Rohlik bietet demnach ein Vollsortiment von über 8.000 Produkten an, seien es Lebensmittel oder Drogerieartikel. Außerdem liefert Rohlik zu 95 Prozent Ware aus, welche das Unternehmen direkt von Landwirten und Herstellern und nicht von Groß- oder Zwischenhändlern bezieht. Über ein Drittel des Sortiments stammt zudem von lokalen Anbietern.

Knuspr-CEO Erich Comor betstätigt dies gegenüber Ring of Fire: "Mit Knuspr revolutionieren wir die Lebensmittelversorgung nun auch in Deutschland und zeigen, dass sich der Wunsch nach frischen, regionalen und qualitativ hochwertigen Produkten mit unserem E-Grocery Angebot ganz schnell und unkompliziert bedienen lässt. Wenn wir von Frische reden, dann im wahrsten Sinne des Wortes: Wir kaufen ohne Umwege direkt bei Herstellern und Landwirten der Region ein und unser Logistikzentrum ist der einzige Umschlagplatz. Das versetzt uns in die Lage, unsere Produkte in kürzester Zeit und in unvergleichlicher Frische zu unseren Kunden nach Hause zu liefern - alles in nur wenigen Stunden nach Ernte oder Herstellung. Dieser Service in Kombination mit unserem weitreichenden Vollsortiment stellt das Angebot des klassischen Lebensmittelhandels in den Schatten und macht ihn für berufstätige Singles ebenso interessant wie für Familien in der Großstadt, die ihre knapp bemessene Freizeit nicht im Supermarkt verbringen möchten."

Exakte Lieferzeiten

Des Weiteren soll Knuspr mit schnellen Lieferzeiten und genauen Zeitangaben punkten können. Der Online-Lebensmittelhändler verspricht, den bestellten Einkauf innerhalb von drei Stunden nach dem Bestellungseingang zu liefern und dabei die exakte Stunde anzugeben, in der die Bestellung zugestellt wird. Mit Rohlik Premium kann der Lieferzeitpunkt sogar auf eine viertel Stunde eingegrenzt werden. Der Kunde weiß demnach genau, wann er die Ware erhält und muss nicht den ganzen Tag auf die Zustellung warten. Um dies zu gewährleisten, verfügt Rohlik über sein eigenes Lieferantennetzwerk.

