Porsche Digital gründet Startup für E-Mobilität

Porsche Digital, eine 2016 gegründete Tochtergesellschaft von Porsche, hat es sich eigenen Angaben zufolge zur Aufgabe gemacht, digitale Produkte, Geschäftsfelder und Kundenerfahrungen zu identifizieren und Porsche damit den Zugang zu relevanten Technologien mit Innovationspotenzial zu sichern. "Wir stellen uns der Herausforderung, Produkte und Dienstleistungen für einen anspruchsvollen und digitalen Lifestyle zu entwickeln, der heute teilweise noch nicht definiert ist", zitiert das Porsche-Medienportal den Geschäftsführer von Porsche Digital, Mattias Ulbrich.

Startup &Charge zur Förderung der E-Mobilität

Mit dem neuesten Projekt hat Porsche Digital nun ein eigenes Unternehmen im Bereich der E-Mobilität gegründet. Bei dem Startup &Charge handelt es sich um ein Jungunternehmen aus Frankfurt, das Kunden eine digitale Plattform bietet, auf welcher die Nutzer für Online-Einkäufe über die Website Guthaben zur elektromobilen Fortbewegung erhalten.

"Unser Team bei Porsche Digital hat in kurzer Zeit aus einer Idee ein erfolgreiches und eigenständiges Unternehmen aufgebaut. Digitale Plattformen können den Wandel in Richtung nachhaltiger Mobilitätslösungen entscheidend beschleunigen", erläuterte CEO Ulbrich kürzlich in einer Pressemeldung.

Funktionsweise der &Charge Plattform

Doch wie funktioniert dieses Konzept genau? Nutzer der Plattform erhalten für Transaktionen jeglicher Art, Käufe und Buchungen, die über &Charge abgewickelt werden, Kilometer auf ihr Konto gutgeschrieben. Diese können dann in verschiedenen Bereichen der E-Mobilität eingesetzt werden: Kunden haben laut &Charge zum Beispiel die Möglichkeit, mit ihrem Ladeguthaben Elektrofahrzeuge und öffentliche E-Scooter kostenlos zu nutzen oder Carsharing-Angebote wahrzunehmen.

Förderung des Mobilitätswandels

Damit geht Porsche Digital einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität. "Wir möchten mit unserer Plattform einen Beitrag zum Mobilitätswandel leisten. Daher stellen wir den Kunden in den Mittelpunkt und schaffen lukrative Anreize für eine nachhaltige Fortbewegung", erklärt &Charge-Geschäftsführer Eugen Letkemann gegenüber der Pressestelle von Porsche Digital.

Auf der eigenen Website beruft sich das Startup &Charge darauf, seit Beginn ein klimaneutrales Unternehmen zu sein, das die weltweite Nutzung von Elektromobilität selbstverständlich machen will. Hauptziel des Startups ist neben der Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch eigene Unternehmensaktivitäten auch die Senkung des CO2-Verbrauchs der Kunden. Abgesehen von den Angeboten zur elektromobilen Fortbewegung gibt es daher eine weitere Einsatzmöglichkeit der angesparten Kilometer: Nutzer der &Charge Plattform können ihr Guthaben außerdem zur Unterstützung zertifizierter Klimaschutzprojekte einsetzen. Dafür kooperiert das Startup aus Frankfurt mit der Nachhaltigkeitsberatung South Pole, die nach eigenen Angaben aktuell fast 1000 Klimaschutz-Projekte auf der ganzen Welt leitet.

Angebotsbereiche der &Charge-Plattform

Aktuell kann die Plattform in Deutschland, Österreich, Belgien und den Niederlanden genutzt werden. Eine Ausdehnung dieses Nutzungsgebietes ist laut Porsche bereits geplant. Denn um den Erfolg der Geschäftsidee zu gewährleisten, bemüht sich &Charge vor allem, die Nutzerzahl der Plattform zu steigern.

Wie das gelingt, erläutert CEO Letkemann in einer Pressemitteilung: "Entscheidend ist dafür, dass wir unseren Nutzern ein breites Angebotsportfolio anbieten können - beim Sammeln wie beim Einlösen der Kilometer". In Baden-Württemberg schließt das &Charge Team daher aktuell erste Kooperationen mit Unternehmen aus Gastronomie und Einzelhandel, seit Gründung des Unternehmens haben sich außerdem bereits mehr als 600 E-Commerce Partner und elf Mobilitätsanbieter angeschlossen.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Evoque Arte / Shutterstock.com